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Казахстанцы зарабатывают более 220 тыс тенге, считают в бюро нацстатистики

Просмотров:255 Опубликовано: Сегодня, 14:43
Казахстанцы зарабатывают более 220 тыс тенге, считают в бюро нацстатистики
Фото: lsm.kz
Озвучена заработная плата работников в Казахстане по итогам декабря, сообщает LS.

"Среднемесячная номинальная заработная плата одного работника по оценке в декабре 2020 года составила 220 848 тенге", – сообщили в бюро.

Напомним, в ноябре показатель был на уровне 211 033 тенге, а в октябре – 209 818 тенге.

Что касается средних доходов на каждого жителя страны, то в ноябре они составили 113 433 тенге, что на 2,1% выше, чем год назад. Но с реальными доходами ситуация иная.

"Реальные денежные доходы за указанный период снизились на 4,8%", – добавили в бюро.

Помимо этого, в госоргане напомнили, что по итогам III квартала уровень безработицы составил 5%, а именно 454,8 тыс. человек. А в органах занятости были зарегистрированы 141,8 тыс. безработных, или 1,5% к рабочей силе.

Напомним, Центр развития трудовых ресурсов озвучил LS прогноз о том, что в 2021 году среднемесячная зарплата казахстанцев превысит 210 тыс. тенге.


Источник: lsm.kz
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Комментарии ( 1 )

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Ingul (Посетители) Сегодня, 16:21
Цитата:"Реальные денежные доходы за указанный период снизились на 4,8%", – добавили в бюро.
Это единственный показатель, который отражает в какой-то мере реальность.
И то, его считают в среднем на ВСЕ товары и услуги.
Но телевизор и сковородку покупают один раз в 10-20 лет, а продукты каждый день.
А они подорожали не на 4.8% а гораздо больше.
Так что эта средняя зарплата и реальные доходы, как средняя температура больных по поликлинике.
 
 

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