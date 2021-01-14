Казахстанцы зарабатывают более 220 тыс тенге, считают в бюро нацстатистики

Озвучена заработная плата работников в Казахстане по итогам декабря, сообщает LS
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"Среднемесячная номинальная заработная плата одного работника по оценке в декабре 2020 года составила 220 848 тенге", – сообщили в бюро.
Напомним, в ноябре показатель был на уровне 211 033 тенге, а в октябре – 209 818 тенге.
Что касается средних доходов на каждого жителя страны, то в ноябре они составили 113 433 тенге, что на 2,1% выше, чем год назад. Но с реальными доходами ситуация иная.
"Реальные денежные доходы за указанный период снизились на 4,8%", – добавили в бюро.
Помимо этого, в госоргане напомнили, что по итогам III квартала уровень безработицы составил 5%, а именно 454,8 тыс. человек. А в органах занятости были зарегистрированы 141,8 тыс. безработных, или 1,5% к рабочей силе.
Напомним, Центр развития трудовых ресурсов озвучил LS прогноз о том, что в 2021 году среднемесячная зарплата казахстанцев превысит 210 тыс. тенге.