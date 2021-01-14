Казахстанский академик спрогнозировал пик заболеваемости COVID-19 на начало марта

Президент академии профилактической медицины РК Алмаз Шарман сообщил, когда в стране ожидается пик заражение вирусом COVID-19, передает ИА «NewTimes.kz».



Он пишет, что согласно данным института медицинской метрики и оценки (IHME) при Вашингтонском университете пик заражений коронавирусом в Казахстане ожидается 2 марта.



«При этом уровень заражений прогнозируется на 45% ниже чем во время пика летом прошлого года», – уточняет он в Facebook.



В заключение Алмаз Шарман попросил казахстанцев быть максимально осторожными особенно в ближайшие месяцы.



Также он перечислил несколько правил для защиты иммунитета:



- носите маску;

- соблюдайте дистанцию;

- избегайте людных мест особенно в малопроветриваемых помещениях;

- хорошо высыпайтесь;

- полноценно питайтесь;

- старайтесь быть физически активными.



К слову, за прошедшие сутки в Казахстане выявлено 834 заболевших с положительным ПЦР-тестом на коронавирусную инфекцию.



Стоит отметить, что днем ранее вице-министр здравоохранения — главный государственный санитарный врач Казахстана Ерлан Киясов, выступая на брифинге в СЦК, сообщил, что страна находится на стадии развития второй волны коронавирусной инфекции.