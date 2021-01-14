В Kaspi.kz рассказали о технических неполадках, передает корреспондент Tengrinews.kz."14 января в приложении Kaspi.kz наблюдаются временные технические неполадки. Наша команда прилагает все усилия, чтобы исправить их в самые кратчайшие сроки. Приносим извинения за доставленные неудобства", - сообщили в Kaspi.kz.На 15.42 по времени Нур-Султана неполадок уже не наблюдалось.Отметим, что подобные технические неполадки в работе приложения Kaspi.kz происходили также 28 октября 2020 года. В соцсетях и мессенджерах появились фейковые рассылки о том, что это якобы кибератака. Через время все сервисы были восстановлены.В декабре Касым-Жомарт Токаев высказывался о Kaspi.kz, назвав компанию "пионером", трансформировавшим свой бизнес из традиционного банка в IT-компанию, или FinTech-компанию. "Kaspi стал одной из самых дорогих казахстанских компаний за весь период размещений. Это на фоне традиционных для нашей страны компаний сырьевой направленности", - отмечал Президент.