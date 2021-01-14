«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Четверг, 14 Января
+6...+5
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 419.15 KZT
  • €1 = 510.9 KZT
  • 1 RUB = 5.68 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

В Kaspi.kz рассказали о технических неполадках

Просмотров:8 Опубликовано: Сегодня, 15:37
В Kaspi.kz рассказали о технических неполадках
Фото Tengrinews.kz/Турар Казангапов
В Kaspi.kz рассказали о технических неполадках, передает корреспондент Tengrinews.kz.

"14 января в приложении Kaspi.kz наблюдаются временные технические неполадки. Наша команда прилагает все усилия, чтобы исправить их в самые кратчайшие сроки. Приносим извинения за доставленные неудобства", - сообщили в Kaspi.kz.

В Kaspi.kz рассказали о технических неполадках


На 15.42 по времени Нур-Султана неполадок уже не наблюдалось.

Отметим, что подобные технические неполадки в работе приложения Kaspi.kz происходили также 28 октября 2020 года. В соцсетях и мессенджерах появились фейковые рассылки о том, что это якобы кибератака. Через время все сервисы были восстановлены.

В декабре Касым-Жомарт Токаев высказывался о Kaspi.kz, назвав компанию "пионером", трансформировавшим свой бизнес из традиционного банка в IT-компанию, или FinTech-компанию. "Kaspi стал одной из самых дорогих казахстанских компаний за весь период размещений. Это на фоне традиционных для нашей страны компаний сырьевой направленности", - отмечал Президент.


Источник: Tengrinews.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика