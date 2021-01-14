О пороге достаточности для снятия пенсионных рассказали в ЕНПФ

О пороге достаточности для использования части пенсионных накоплений рассказали в Едином накопительном пенсионном фонде (ЕНПФ), передает Tengrinews.kz."Закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам восстановления экономического роста" предоставил гражданам право использования части своих пенсионных накоплений для улучшения жилищных условий, оплаты лечения, а также для передачи в инвестиционное управление частным управляющим компаниям.Воспользоваться этим правом смогут вкладчики, которые за счет перечисления регулярных и в полном объеме пенсионных взносов сформировали накопления, превышающие порог минимальной достаточности и позволяющие в будущем получать пенсионные выплаты не ниже размера минимальной пенсии.При этом пенсионные накопления, доступные для использования гражданами, включают не только обязательные пенсионные взносы и обязательные профессиональные пенсионные взносы, но и полученный от их инвестирования инвестиционный доход", - отметили в ЕНПФ.Термин "порог минимальной достаточности пенсионных накоплений" включает фактическую сумму пенсионных накоплений вкладчика, а также его будущие пенсионные взносы и инвестиционный доход, которые позволят при достижении пенсионного возраста обеспечить ему пенсионный доход не менее минимальной пенсии. При этом в расчет принято, что будущие взносы будут отчисляться с доходов не ниже размера минимальной заработной платы. Если доходы будут выше, то порог минимальной достаточности будет сформирован быстрее, а выплаты после выхода на пенсию будут больше минимальной пенсии.Методика и параметры для расчета порогов достаточности определяются постановлением правительства и рассчитываются для каждого возраста отдельно.Предварительные размеры порогов минимальной достаточности пенсионных накоплений на 2021 год следующие:"Для проверки соответствия своих накоплений порогу достаточности вкладчики могут получить выписку с пенсионного счета в ЕНПФ в своем личном кабинете на сайте enpf.kz, в обновленном мобильном приложении ЕНПФ или на портале egov.kz в режиме онлайн. Выписка содержит информацию о пороге достаточности и сумме, доступной для целевого использования", - добавили в фонде.В личном кабинете на сайте и в мобильном приложении ЕНПФ доступны два способа авторизации: использовать электронную цифровую подпись либо ввести ИИН и пароль.Также проверить состояние своих накоплений можно посредством регулярного получения выписки на свой адрес электронной почты, зарегистрированный в базе данных ЕНПФ."Для удобства и быстрого доступа к информации о своих накоплениях ЕНПФ запустил в мессенджере Telegram собственный бот, с помощью которого также можно получить выписку.Проверить свои пенсионные накопления можно и посетив региональные отделения АО "ЕНПФ" с документом, удостоверяющим личность.Жители отдаленных районов, где нет отделений ЕНПФ, могут обратиться в авторизованные отделения АО "Казпочта", список которых указан на сайте, и выбрать любой удобный способ информирования", - заключили в ЕНПФ.