Новая функция появится в WhatsApp

В мессенджере WhatsApp готовят опцию, которая сделает намного проще работу с большим массивом сообщений. О тестировании новой функции WhatsApp сообщает инсайдерский портал WABetaInfo, передает Tengrinews.kz.



Функция WhatsApp получит название Read Later (прочитать позднее - прим. ред.) и придет на смену Archive (архив - прим. ред). Ранее при архивировании чата пользователь переставал получать сообщения, а сама ветка оказывалась в "подвале" списка чатов. В новой же опции логика работы изменится - раздел будет закреплен вверху, а пользователь сможет видеть сообщения в нем, просто заходя в него. Оповещения о них поступать не будут.



Пока новая функция проходит бета-тестирование в версиях WhatsApp для Android. Скоро она станет доступна в стабильных сборках для всех платформ.



Напомним, ранее разработчики WhatsApp обновили пользовательское соглашение, добавив в него пункт о передаче личных данных корпорации Facebook. Позже стало известно, что пользователи массово устанавливают Signal и Telegram в качестве альтернативы WhatsApp.