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Новая функция появится в WhatsApp

Просмотров:782 Опубликовано: Сегодня, 17:08
Новая функция появится в WhatsApp
Фото из открытых источников
В мессенджере WhatsApp готовят опцию, которая сделает намного проще работу с большим массивом сообщений. О тестировании новой функции WhatsApp сообщает инсайдерский портал WABetaInfo, передает Tengrinews.kz.

Функция WhatsApp получит название Read Later (прочитать позднее - прим. ред.) и придет на смену Archive (архив - прим. ред). Ранее при архивировании чата пользователь переставал получать сообщения, а сама ветка оказывалась в "подвале" списка чатов. В новой же опции логика работы изменится - раздел будет закреплен вверху, а пользователь сможет видеть сообщения в нем, просто заходя в него. Оповещения о них поступать не будут.

Пока новая функция проходит бета-тестирование в версиях WhatsApp для Android. Скоро она станет доступна в стабильных сборках для всех платформ.

Напомним, ранее разработчики WhatsApp обновили пользовательское соглашение, добавив в него пункт о передаче личных данных корпорации Facebook. Позже стало известно, что пользователи массово устанавливают Signal и Telegram в качестве альтернативы WhatsApp.


Источник: Tengrinews.kz
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