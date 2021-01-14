Алексей Навальный объявлен в федеральный розыск

НУР-СУЛТАН, 14 янв — Sputnik. Алексея Навального объявили в розыск в России.Управление федеральной службы исполнения наказаний намерено предпринять все действия по задержанию Навального до решения суда о замене его условного срока на реальный по делу "Ив Роше", передает РИА Новости.Постановление Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) опубликовал Telegram-канал Mash.Судя по документу, Навальный находится в федеральном розыске с 29 декабря 2020 года. Однако публично об этом ранее не сообщалось.Представители ФСИН заявили, что Навальный уклоняется от контроля уголовно-исполнительной инспекции и пригрозили заменить условный срок на реальный по делу "Ив Роше", передает радио Sputnik.В ведомстве отреагировали на статью в журнале Lancet на основе материалов немецкой клиники Charité. Из нее следует, что Навального выписали 20 сентября, а к 12 октября "у него прошли все последствия его болезни". Навальному и его адвокату направили требование о необходимости явки в инспекцию.Ранее Алексей Навальный заявил, что вернется в Россию 17 января.Навального 20 августа госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете по пути из Томска.По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было. Позднее его перевезли самолетом в Германию, где он прошел курс реабилитации.Правительство Германии заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок".В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах, а МИД РФ подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации.