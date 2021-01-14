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Алексей Навальный объявлен в федеральный розыск

Просмотров:474 Опубликовано: Сегодня, 17:58
Алексей Навальный объявлен в федеральный розыск
© Sputnik
НУР-СУЛТАН, 14 янв — Sputnik. Алексея Навального объявили в розыск в России.

Управление федеральной службы исполнения наказаний намерено предпринять все действия по задержанию Навального до решения суда о замене его условного срока на реальный по делу "Ив Роше", передает РИА Новости.

Постановление Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) опубликовал Telegram-канал Mash.



Судя по документу, Навальный находится в федеральном розыске с 29 декабря 2020 года. Однако публично об этом ранее не сообщалось.

Представители ФСИН заявили, что Навальный уклоняется от контроля уголовно-исполнительной инспекции и пригрозили заменить условный срок на реальный по делу "Ив Роше", передает радио Sputnik.

В ведомстве отреагировали на статью в журнале Lancet на основе материалов немецкой клиники Charité. Из нее следует, что Навального выписали 20 сентября, а к 12 октября "у него прошли все последствия его болезни". Навальному и его адвокату направили требование о необходимости явки в инспекцию.

Ранее Алексей Навальный заявил, что вернется в Россию 17 января.

Навального 20 августа госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете по пути из Томска.

По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было. Позднее его перевезли самолетом в Германию, где он прошел курс реабилитации.

Правительство Германии заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок".

В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах, а МИД РФ подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации.


Источник: sputniknews.kz
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Комментарии ( 3 )

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  • TU-154
  • shurik_kz11
  • Ну Ну
 Сергей Владимиров (Посетители) Сегодня, 20:07
В розыск объявляют когда не известно место положения человека...а ведь все знают, что он в Германии...Российская власть болеет??? beer2
 
-1
  • watlow
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 G32 (Посетители) Сегодня, 20:06
Искать преступников лучше у дверей правительства и госдумы РФ. Оттуда стране куда больше ущерба, чем от Навального точно.
 
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 Daulet201999 (Посетители) Сегодня, 19:02
Обещал вернуться 17, он свое слово сдержит в отличии от Путина. Никак не успокоятся, слов нет, тока маты.
 
 

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