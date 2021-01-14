Макгрегор: Хабиб - жирный слон

Ирландский боец UFC Конор Макгрегор прокомментировал уход из спорта российского чемпиона промоушена в легком весе Хабиба Нурмагомедова, сообщает zakon.kz.
По мнению ирландца, его принципиальный соперник Хабиб Нурмагомедов провалил взвешивание перед боем с Джастином Гэтжи, рассказал Макгрегор в интервью YouTube-каналу The MacLife.
- Он выглядит, как слон. Сейчас он похож на маленького жирного слона. Он здорово проводит время. Не думаю, что он сделал вес к своему последнему бою. Все его взвешивание выглядело странно, очень необычное поведение на весах. - Конор Макгрегор.
Также Конор упомянул отменный бой между Хабибом и Тони Фергюсоном. Тогда Нурмагомедов не смог вылететь из России.
- Вот как он просто мог так взять и смыться с боя против Тони? У тебя назначен титульник, а ты просто смываешься. Как так? Это его подход, и он всегда успешно его использовал. - Конор Макгрегор.
24 октября 2020 года Хабиб Нурмагомедов в бою против американского бойца Джастина Гейджи одержал победу. Хабиб эффектным удушающим приемом поймал соперника во втором раунде. В интервью после боя Нурмагомедов объявил о завершении карьеры. Главной причиной ухода является смерть отца бойца — Абдулманапа Нурмагомедова.
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