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Найдены мертвыми два известных российских актера

Просмотров:147 Опубликовано: Сегодня, 20:39
Найдены мертвыми два известных российских актера
© teleprogramma.pro
В Москве скончались два известных российских актера - Дмитрий Гусев, известный по сериалам "Метод", "Склифосовский", "Глухарь", и актер "Ленкома" Денис Карасев, снимавшийся в фильмах и сериалах "Дальнобойщики", "Каменская", "Две судьбы", "Сволочи", "Мы из будущего - 2" и других, сообщает Tengrinews.kz.

Дмитрию Гусеву было 45 лет. 13 января его нашли мертвым в салоне собственного авто неподалеку от съемочной площадки на юго-востоке Москвы. По словам очевидцев, автомобиль Chevrolet, которым управлял артист, ехал по улице и припарковался на обочине.

Поначалу на него не обращали внимания. Но затем рабочие подошли к машине и увидели, что водитель склонился в сторону пассажирского сиденья, а сам нажимает на педаль газа. Мужчины вызвали полицию.

"Информацию, почему это случилось, я думаю, будут выяснять врачи. Совершенно точно известно, что он отъехал метров 500, видимо, ему стало плохо. Он успел снять с газа и немножечко врезался в тротуар. Машина дымилась, и увидели, что он умер. То ли рабочие, то ли гаишники - кто-то увидел. Там уже сидел Димочка неживой. Это, видимо, остановка сердца", - рассказала Пятому каналу агент актера Мария Крыжанская. По ее словам, в тот злополучный день актер вместе с супругой планировал отметить юбилей свадьбы.

Найдены мертвыми два известных российских актера

Дмитрий Гусев родился 27 февраля 1975 года. В 2001-м окончил актерский факультет Ярославского государственного театрального института. Известен как актер второго плана. На его счету 140 работ в различных фильмах и сериалах. Кадр из фильма "Второе зрение"


Денис Карасев умер на 58-м году жизни. "Он умер во сне от сердечной недостаточности", - заявила РБК подруга семьи актера.

Как сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источники, актер умер в своей квартире в центре столицы. Приехавшие на вызов медработники не смогли спасти его.

Найдены мертвыми два известных российских актера

Денис Карасев родился 1 августа 1963 года. Окончил ГИТИС, после чего стал актером театра имени Маяковского, позже театра "Ленком". Сыграл в фильмах более 50 ролей. © vokrug.tv


Источник: Tengrinews.kz
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