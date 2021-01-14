Распространенная в Казахстане трава оказалась эффективной против коронавируса

Ученые из Колумбийского университета в Нью-Йорке, Вашингтонского университета и Вустерского политехнического института доказали, что экстракт полыни препятствует репликации коронавируса SARS-CoV-2, сообщает Tengrinews.kz со ссылкой на РИА Новости.



Полынь однолетняя (Artemisia annua) широко распространена в разных странах мира, в том числе в Казахстане. Известно, что это растение вырабатывает артемизинин - вещество с доказанной антивирусной активностью, которое уже более двух тысяч лет используется для лечения тропической малярии. Было также доказано, что эта трава обладает противовирусным действием против SARS-CoV-1 - вируса, вызвавшего вспышку атипичной пневмонии в 2002-2003 годах.



Теперь американские исследователи продемонстрировали, что горячий водный экстракт листьев Artemisia annua обладает противовирусной активностью против SARS-CoV-2.



Ученые в лабораторных условиях проверили действие экстрактов семи сортов Artemisia annua с четырех континентов на SARS-CoV-2. Все экстракты продемонстрировали активность против вируса, хотя один из образцов хранился с 2008 года. По мнению ученых, это говорит том, что активное вещество присутствует во всех сортах полыни однолетней и оно стабильно сохраняется при длительном сухом хранении при комнатной температуре.



Авторы оценили корреляцию эффективности горячего водного экстракта полыни с содержанием в листьях артемизинина и других флавоноидов. Оказалось, что противовирусная эффективность экстракта отрицательно коррелирует с артемизинином и другими флавоноидами, и положительно - с амодиахином - веществом, также используемым для лечения малярии.



"Результаты показывают, что активный компонент в экстрактах, вероятно, не артемизинин, а какой-то другой или это комбинация компонентов, которые действуют синергетически, чтобы блокировать вирусную инфекцию после проникновения", - говорит руководитель исследования Памела Уэзерс.



По мнению ученых, вещества полыни подавляют репликацию SARS-CoV-2 уже после его проникновения в клетки, потому что эксперименты показали, что экстракты полыни обладают минимальным противовирусным действием против лабораторных псевдовирусов, содержащих спайковый белок SARS-CoV-2, который вирус использует для связывания и проникновения в клетки-хозяева.



"Это первый отчет об эффективности горячих водных экстрактов полыни против SARS-CoV-2. Дальнейшие исследования определят эффективность in vivo, чтобы понять, можно ли на основе Artemisia annua создать лекарственное средство для лечения COVID-19", - отметила Уэзерс.



Авторы надеются, что, если последующие клинические испытания будут успешными, инкапсулированный порошок из сушеных листьев полыни станет недорогим и безопасным средством против нового коронавируса, которое можно будет использовать в том числе там, где сложно организовать вакцинирование.