Ученые назвали чувство, которое «отключается» последним у умирающего человека

Последние достижения в изучении головного мозга позволили исследователям раскрыть еще одну тайну смерти.Неслучайно некоторые медики из реанимации просят родственников умирающих пациентов говорить с ними до последнего момента. Только сейчас неврологи из Университета Британской Колумбии нашли научное обоснование такой просьбе медперсонала. Ученые с помощью специального оборудования, подключенного к головному мозгу, смогли узнать, какие процессы происходят в голове у людей на пороге смерти. Выяснилось, что люди до последнего мгновения своей жизни слышать абсолютно все, что происходит вокруг них. Дело в том, что центральная нервная система до последней минуты обрабатывает все сигналы, поступающие в органы слуха, пишет «Национальное агентство новостей». Исследователи обратили внимание на то, что человек продолжает слышать даже в том случае, если он находится в бессознательном состоянии.



Вот потому врачи и просят говорить с близким человеком в момент его ухода, даже если тот и не реагирует ни на что. Медики считают, что это может принести умирающему утешение. В зависимости от ситуации врачи рекомендуют поставить человеку его любимую музыку, накрыть одеялом, следить за температурой воздуха, чтобы он был в помещении всегда свежим. Пусть это и обычные приемы, но все-таки не следует их недооценивать, объясняют врачи.Правда, осталось выяснить, как долго умирающие способны воспринимать услышанное. Однако уже сейчас можно говорить, что ученые раскрыли еще одну тайну смерти. Исследователи сразу из нескольких стран - Дании, Норвегии и Германии - пытались выяснить, что чувствует человек перед смертью, есть ли у людей тaк нaзывемый «околосмертный опыт».Ранее российские ученые выяснили, что мысли человека имеют вполне определенный вес. Так, физик Борис Исаков "взвесил" мысли и определил, что их вес может колебаться от 10 до 39 граммов.