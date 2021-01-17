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Видео пьющего кумыс в проруби казахстанца стало вирусным в TikTok

Просмотров:416 Опубликовано: Сегодня, 09:40
Видео пьющего кумыс в проруби казахстанца стало вирусным в TikTok
Кадры из видео
28-летний тиктокер Владимир Пекарский из Петропавловска купается в проруби, когда мороз по ощущениям достигает 45 градусов. При этом мужчина ест мороженое или курт, запивает их кумысом. Для него это не просто способ стать популярным, это его образ жизни. Закаляться мужчина начал еще в армии, когда был десантником. В интервью корреспонденту Tengrinews.kz он рассказал, зачем снимает "ледяные" видео в Tik Tok и не опасно ли это для здоровья.

Глядя на эти кадры, невольно вздрагиваешь: вокруг жуткий холод. Но тут десантник ест очередную порцию мороженого прямо в ледяной воде, и ощущения усиливаются. Но сам мужчина признается, что купание в проруби его лишь бодрит.

"Welcomе to Qazaqstan!" - кричит на одном из видео Владимир Пекарский. Суровые морозы северной части страны не пугают мужчину, а наоборот, вдохновляют снимать экстремальные ролики.



На вопрос, не заработал ли он после такого экстрима ангину, житель Петропавловска отвечает по-философски.

"Я считаю, что люди болеют от избытка стресса. Например, человек сидит на работе, его не отпускают. От этого организм устает и ослабевает. А купание в проруби - это выброс адреналина, а для меня еще и отдых. Так что это, наоборот, закаливает", - признается Владимир.

Его видео с мороженым в проруби набрало 300 тысяч просмотров, но есть и другие ролики, не менее популярные.



Идею снимать ролики в проруби с мороженым Владимир позаимствовал у российского TikTok-блогера. Однако казахстанец пошел дальше: он ест в ледяной воде и казахские национальные продукты. Например, курт, который запивает таном или кумысом.

"Я не скрываю, что взял идею у российского моржа - тиктокера по имени Серж. Он в своих видео прославляет Россию. И я подумал, почему бы мне не показать, что в Казахстане тоже живут крепкие люди", - рассказывает Владимир.



В беседе Владимир рассказал, что в прошлом был десантником. И для него нырять в прорубь - обычное дело. Главное в этом деле - выбрать правильный день, говорит он. Чем ниже температура воздуха, тем лучше.

"В каждом ролике разная температура. Самая низкая была, если говорить по ощущениям, минус 45. А по факту было 29 градусов мороза. Чем холоднее воздух, тем теплее кажется вода.

А теперь подумайте: если на улице -29, а мороженое -15 градусов, то оно гораздо теплее наружного воздуха. Получается, что я им грелся", - смеется мужчина.

Владимир рассказал, что все его видео снимаются в проруби на реке Есиль. Зимой это одно из самых популярных мест Петропавловска.

"У нас на улице минус 30-35 ночью, а прорубь не замерзает, потому что в ней постоянно купаются. Обычно она бы замерзала за два часа. Но моржей с каждым годом все больше, потому что это невероятные эмоции. Я думаю, если раз попробуешь, то уже не остановишься", - делится Владимир.

Однако при купании в проруби стоит соблюдать правила безопасности, говорит Владимир.

"Конечно, нырять нужно без выпивки, никакого спиртного! В воде можно находиться не более двух минут. Есть у меня товарищи, которые и по пять минут купаются, но это уже вредно для организма. Нужно знать меру. Раз - нырнул, выскочил, оделся, попил чай и согрелся. Ко всему нужно подходить без фанатизма", - говорит он.


Источник: Tengrinews.kz
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