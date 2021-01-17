В Казахстане увеличивается количество старых автомобилей

Обеспеченность граждан машинами в сравнении с советской эпохой возросла, при этом автопарк Казахстана продолжает стареть, сообщает zakon.kz со ссылкой на Кolesa.kz.В агентстве "Автостат" привели статистические данные по количеству автомобилей и уровню обеспеченности ими в СССР на момент его распада. В 1991 году в стране числилось 16.9 млн легковых автомобилей, или же 59 авто на 1000 человек.В Казахстане, где было зарегистрировано 800 тыс. легковых авто, приходилось 48 машин на 1000 человек.Три десятилетия независимой жизни существенно изменили расстановку в сфере автомобилизации бывших советских республик, которая напрямую связана с уровнем личной жизни граждан и размерами их доходов. Ныне в Казахстане личным транспортным средством располагает каждый пятый, если исходить из количества населения 18.6 млн человек при 3.6 млн зарегистрированных легковых авто. В то же время в России автомобиль имеется у каждого третьего, т. е. разрыв лишь увеличился, - отмечает издание.Впрочем, гораздо более удручающим является не диспропорция в количестве машин, а их стремительно увеличивающийся возраст. Если пять лет назад доля 10-летних авто в стране составляла 59 %, то в последнее время цифра выросла до 65 %.