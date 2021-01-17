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ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

В Казахстане увеличивается количество старых автомобилей

Просмотров:1500 Опубликовано: Сегодня, 10:09
В Казахстане увеличивается количество старых автомобилей
Фото: inbusiness
Обеспеченность граждан машинами в сравнении с советской эпохой возросла, при этом автопарк Казахстана продолжает стареть, сообщает zakon.kz со ссылкой на Кolesa.kz.

В агентстве "Автостат" привели статистические данные по количеству автомобилей и уровню обеспеченности ими в СССР на момент его распада. В 1991 году в стране числилось 16.9 млн легковых автомобилей, или же 59 авто на 1000 человек.

В Казахстане, где было зарегистрировано 800 тыс. легковых авто, приходилось 48 машин на 1000 человек.

В Казахстане увеличивается количество старых автомобилей


Три десятилетия независимой жизни существенно изменили расстановку в сфере автомобилизации бывших советских республик, которая напрямую связана с уровнем личной жизни граждан и размерами их доходов. Ныне в Казахстане личным транспортным средством располагает каждый пятый, если исходить из количества населения 18.6 млн человек при 3.6 млн зарегистрированных легковых авто. В то же время в России автомобиль имеется у каждого третьего, т. е. разрыв лишь увеличился, - отмечает издание.

Впрочем, гораздо более удручающим является не диспропорция в количестве машин, а их стремительно увеличивающийся возраст. Если пять лет назад доля 10-летних авто в стране составляла 59 %, то в последнее время цифра выросла до 65 %.


Источник: zakon.kz
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Комментарии ( 4 )

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  • alixah
 master_kz (Посетители) Сегодня, 13:36
Так еще и завезли сколько старья-)))
 
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  • alixah
 Имярек (Посетители) Сегодня, 13:08
Согласно теории заговора качественные автомобили перестали производить после 2010 года, так как это не выгодно самим автопроизводителям

Жизнь всегда достаточно плоха, что бы желание жить лучше никогда не покидало человечество. Сенека
 
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  • дорожник
  • alixah
 askar1905 (Посетители) Сегодня, 12:41
Дело не только в уровне доходов. А в том что машины дорожают из за утиль сбора и первичной регистрации, девальвации тенге
 
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  • дорожник
  • alixah
 синдбад (Посетители) Сегодня, 12:06
Из чего следует,что уровень жизни казахстанцев падает и падает.
 
 

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