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ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Коронавирус впервые нашли в мороженом

Просмотров:127 Опубликовано: Сегодня, 11:51
Коронавирус впервые нашли в мороженом
Фото из открытых источников
Специалисты впервые обнаружили следы коронавируса в партии мороженого в муниципалитете Тяньцзинь (Китай), передает zakon.kz.

Как уточняет Sky News, при изготовлении мороженого компания-производитель использовала сухое молоко, импортированное из Новой Зеландии, и сухую сыворотку, импортированную из Украины.

Власти заявили, что компания произвела 4836 коробок мороженого, зараженного COVID, 2089 из которых были запечатаны на складе. В общей сложности 935 коробок мороженого из 2747, поступивших на рынок, находились в Тяньцзине, и только 65 были проданы.

Противоэпидемиологическая служба проводит поиски людей, которые могли контактировать с продуктом, чтобы исключить случаи их заражения.

Вирусолог из Университета Лидса, доктор Стивен Гриффин предположил, что такой случай, вероятно. является разовым, а причиной обнаружения коронавируса в мороженом стал контакт с человеком с COVID-19.


Источник: zakon.kz
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