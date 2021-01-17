Коронавирус впервые нашли в мороженом

Специалисты впервые обнаружили следы коронавируса в партии мороженого в муниципалитете Тяньцзинь (Китай), передает zakon.kz.
Как уточняет Sky News, при изготовлении мороженого компания-производитель использовала сухое молоко, импортированное из Новой Зеландии, и сухую сыворотку, импортированную из Украины.
Власти заявили, что компания произвела 4836 коробок мороженого, зараженного COVID, 2089 из которых были запечатаны на складе. В общей сложности 935 коробок мороженого из 2747, поступивших на рынок, находились в Тяньцзине, и только 65 были проданы.
Противоэпидемиологическая служба проводит поиски людей, которые могли контактировать с продуктом, чтобы исключить случаи их заражения.
Вирусолог из Университета Лидса, доктор Стивен Гриффин предположил, что такой случай, вероятно. является разовым, а причиной обнаружения коронавируса в мороженом стал контакт с человеком с COVID-19.
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