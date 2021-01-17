iPhone 13 не выйдет в 2021 году - СМИ

В 2021 году компания Apple собирается вернуть классические названия для своих смартфонов. Вместо iPhone 13 на рынок будет выпущена модель iPhone 12s, передает Tengrinews.kz со ссылкой на РИА Новости.
Об этом со ссылкой на инсайдеров сообщает ChinaMobole.
В Купертино готовят новую модель к сентябрю 2021 года. Смартфоны получат незначительные изменения и станут фактически модернизацией iPhone 12. Отсюда и идея вернуть литеру "S", как это уже было до iPhone 8.
Ожидается, что iPhone 2021 года сохранит дизайн модели 2020 года. Сетевые информаторы считают, что толщина корпуса будет увеличена. Зато станет меньше экранный вырез, а сам дисплей получит высокую частоту обновления 120 герц.
Также, по данным Bloomberg, Apple тестирует ключевое обновление на 2021 год: сканер отпечатков пальцев на экране. Это станет новым способом для пользователей разблокировать свой iPhone.
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Оставьте свой комментарий первым.