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Уроженец Казахстана снял видео о северном сиянии с борта МКС

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 13:59
Уроженец Казахстана снял видео о северном сиянии с борта МКС
© Ruptly. Роскосмос
Как выглядит северное полярное сияние за пределами атмосферы Земли, можно увидеть на видео, опубликованное космонавтом.

Уроженец Казахстана, российский космонавт Сергей Кудь-Сверчков снял видео с Международной космической станции, на котором видно северное сияние в верхних слоях атмосферы от Тихого до Атлантического океана.

Свечение, как видно на покадровой съемке, охватывает огромные расстояния, однако во многих местах Земли его сложно наблюдать из-за сильной облачности.

"Даже ночью вы можете отчетливо увидеть океан, облака и ночные города, а также Млечный путь, который плывет за горизонт", - написал бортинженер на своей странице в Instagram.

Сергей Кудь-Сверчков родился 23 августа 1983 года в городе Ленинске (ныне Байконыр) Кызылординской области.

Вместе с Кудь-Сверчковым на борту МКС находятся российский космонавт Сергей Рыжиков, а также астронавты НАСА Кэтлин Рубинс, Майкл Хопкинс, Виктор Гловер, Шеннон Уокер и японский астронавт Соичи Ногучи.



Источник: sputniknews.kz
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