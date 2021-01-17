Уроженец Казахстана снял видео о северном сиянии с борта МКС

Как выглядит северное полярное сияние за пределами атмосферы Земли, можно увидеть на видео, опубликованное космонавтом.Уроженец Казахстана, российский космонавт Сергей Кудь-Сверчков снял видео с Международной космической станции, на котором видно северное сияние в верхних слоях атмосферы от Тихого до Атлантического океана.Свечение, как видно на покадровой съемке, охватывает огромные расстояния, однако во многих местах Земли его сложно наблюдать из-за сильной облачности."Даже ночью вы можете отчетливо увидеть океан, облака и ночные города, а также Млечный путь, который плывет за горизонт", - написал бортинженер на своей странице в Instagram.Сергей Кудь-Сверчков родился 23 августа 1983 года в городе Ленинске (ныне Байконыр) Кызылординской области.Вместе с Кудь-Сверчковым на борту МКС находятся российский космонавт Сергей Рыжиков, а также астронавты НАСА Кэтлин Рубинс, Майкл Хопкинс, Виктор Гловер, Шеннон Уокер и японский астронавт Соичи Ногучи.