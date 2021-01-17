Возвращение Навального в РФ: в аэропорт пригнали автозаки и ОМОН

17 января, около 17:00 в Москву из Германии должен вернуться оппозиционер Алексей Навальный. К его прибытию в аэропорт Внуково пригнали автозаки ОМОНа, а также выставили забор, сообщает zakon.kz со ссылкой на Обозреватель.
Как сообщается на сайте прокуратуры Москвы, в социальных сетях размещена информация с призывом к участию в "публичном мероприятии" в аэропорту Внуково, которое не согласовано в установленном законом порядке.
В Facebook сторонники Алексея Навального создали группу, в которой предлагают встретить политика в аэропорту. 1,9 тыс. человек ответили, что пойдут, еще 5,3 тыс. отметили, что интересуются мероприятием.
Прокуратура уже направила предостережения 15 людям, которые призывали его встречать.
Оппозиционер Алексей Навальный провел почти пять месяцев в Германии после отравления веществом из группы «Новичок» в Томске. Он проходил лечение в берлинской клинике Charite.
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