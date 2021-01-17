Врач предупредила о новых осложнениях коронавируса

Врач рассказала, какие неврологические осложнения могут возникнуть у переболевших коронавирусом, передает корреспондент Tengrinews.kz на РИА Новости.



"Эти последствия еще мало изучены. Появиться они могут в острый период инфицирования. Осложнения бывают и отсроченными - то есть они возникают уже после выздоровления. Сегодня никто не знает, станет ли также в будущем перенесенный коронавирус толчком к развитию тяжелых заболеваний головного мозга. Будем надеяться на лучшее", - сказала "Российской газете" невролог высшей категории и кандидат медицинских наук Неонила Фомина-Чертоусова.



При этом, после коронавируса у человека возникают проблемы с центральной нервной системой: у него ухудшается сон, а также есть поражение мышц.



"Даже такое понятие появилось: ковидассоциируемые инсульты. Так как при инфицировании коронавирусом шанс получить инсульт больше— примерно на шесть процентов", — пояснила Фомина-Чертоусова, отметив, что он может случиться и через несколько недель после заражения или даже стать одним из симптомов болезни.



Кроме того, у человека с хронической сосудистой недостаточностью мозга и коронавирусом существует возможность развития деменции - без COVID-19 она развивается медленнее. После перенесенной болезни у человека также могут возникнуть хронические сосудистые нарушения, сопровождающиеся сонливостью, апатией, судорогами или утратой сознания. Их причина кроется в недостаточном получении мозгом кислорода из-за легочной недостаточности. Также врач напомнила и о заболеваниях спинного мозга из-за перенесенной инфекции.



При коронавирусе часто страдает периферическая нервная система, а в группе риска, по словам невролога, есть и молодые люди. Она привела в пример случай, когда у человека с коронавирусом внезапно онемели кисти рук и стопы ног. Кроме того, молодые люди попадают в больницу с болями в конечностях из-за коронавируса. Также в зоне риска находятся и люди с хроническими неврологическими болезнями, получающие подавляющую иммунную систему терапию.



Фомина-Чертоусова посоветовала следовать рекомендациям по основному диагнозу, если все-таки человек с неврологическими заболеваниями заразился коронавирусной инфекцией. Кроме того, нужно внимательно следить за состоянием здоровья и соблюдать противоэпидемиологические правила.