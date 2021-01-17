Узбекистан оставил далеко позади Казахстан в рейтинге военной мощи

Армия Узбекистана улучшила позиции в международном рейтинге вооруженных сил Global Firepower в 2021 году, заняв 51-ю строчку и оставаясь сильнейшей в Центральной Азии, сообщает Tengrinews.kz со ссылкой на Sputnik-Узбекистан.Казахстан отстал от Узбекистана в данном рейтинге на 11 позиций, разместившись на 62 месте. В 2017 году казахстанская армия занимала в рейтинге Global Firepower 53-е место.Среди государств бывшего СССР Узбекистан расположился на четвертой позиции, пропустив перед собой армию Беларуси (50-е место). По военной мощи узбекскую армию опережают также Россия (2 место) и Украина (25 строчка). Лидерами рейтинга являются США, Россия и Китай.Глобальный индекс военной мощи составляется с учетом порядка 50 факторов: числа лиц, пригодных к военной службе, объема государственных затрат на армию, мощности военно-воздушных, морских сил и многих других критериев.В своей оборонной доктрине в 2017 году Ташкент заявлял о стремлении укреплять вооруженные силы исключительно для защиты своих границ от внешних и транснациональных угроз. В последние годы средние расходы на содержание вооруженных сил не превышали 4-5 процентов ВВП. Точную информацию о расходах на оборонную сферу в 2021 году власти Узбекистана не раскрывают.