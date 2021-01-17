Навального задержали при прохождении паспортного контроля в Шереметьево

Оппозиционера задержали сотрудники ФСИН в рамках дела «Ив Роше». Ведомство заявило, что он останется под стражей до тех пор, пока суд не определит ему меру пресечения: служба просила заменить его условный срок на реальный.



Сотрудники полиции увели оппозиционера Алексея Навального, который вечером 17 января вернулся в Москву из Берлина, после того как он прошел паспортный контроль в Шереметьево. В пресс-службе УФСИН по Москве сообщили РБК, что Навальный задержан.





«В аэропорту «Шереметьево» сотрудниками отдела розыска оперативного управления УФСИН России по Москве был задержан осужденный к условному наказанию Алексей Навальный, который с 29 декабря 2020 года находился в розыске за многократные нарушения испытательного срока», — заявила пресс-служба ведомства. Служба добавила, что дальнейшую меру пресечения Навальному определит суд, а до этого он будет находиться под стражей.





13 января ФСИН объявила, что оппозиционер объявлен в федеральный розыск, так как нарушил режим по делу «Ив Роше», по которому его осудили на 3,5 года условно В ведомстве напомнили, что по решению суда Навальному назначили испытательный срок до 30 декабря 2020 года, в течение которого он должен был два раза в месяц являться на регистрацию в органы ФСИН. Как утверждает ведомство, Навальный не соблюдал это правило, поэтому служба пообещала предпринять «все действия», чтобы задержать Навального. ФСИН потребовала заменить условный срок на реальный.



Как заявили во ФСИН, адвокат Навального был ознакомлен с вынесенным постановлением об объявлении оппозиционера в розыск.



Рейс с Навальным на борту приземлился в Шереметьево в 20:12 мск. Изначально самолет должен был сесть во Внуково, но по техническим причинам аэропорт не смог принять этот лайнер и три других рейса. Во Внуково, где оппозиционера собирались встретить десятки его сторонников, задержали более 50 человек, сообщает «ОВД-Инфо».



Оппозиционер находился в Германии с конца августа. Его доставили в берлинский госпиталь «Шарите» из Омска, где он был госпитализирован в тяжелом состоянии. Омские врачи основной причиной ухудшения его самочувствия посчитали нарушение обмена веществ, вызвать которое мог целый ряд факторов. Вероятность того, что Навальный был отравлен, они исключали. Медики в Германии при участии экспертов бундесвера диагностировали у оппозиционера отравление фосфорорганичеким веществом. Власти Германии утверждали, что речь идет о веществе из группы «Новичок». Российские власти отрицают обвинения.



