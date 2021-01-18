Миф о связи коронавируса с сетями 5G стал предметом особого исследования

Международная консалтинговая компания Deloitte провела исследование о возможной связи между развертыванием сетей связи пятого поколения (5G) и ростом числа заражений коронавирусом. Об этом сообщает РИА Новости.



В результате теория о том, что COVID-19 якобы распространяется благодаря технологии 5G, была признана мифом. «Это невозможно. COVID-19 — это вирус, который распространяется воздушно-капельным путем и передается от человека человеку. Вирусы не могут распространяться по радиоволнам», — утверждают авторы работы.



Также эксперты указали, что ошибочным является суждение и о том, что 5G способно ослабить иммунную систему людей.



Конспирологические версии о вреде стандарта связи 5G для здоровья стали появляться в сети по крайней мере с 2016 года. В первую очередь их публиковали на интернет-форумах и на YouTube. С распространением коронавируса в мире распространился слух о связи вышек 5G с пандемией. Адепты этой теории заговора утверждают, что излучение, которое исходит от вышек, вызывает те же симптомы, что и COVID-19.



Эксперты Оксфордского Института исследования журналистики выяснили, что главными распространителями мифов об инфекции являются знаменитости и политики с большим количеством подписчиков. В пример приводились актер Вуди Харрельсон и певица MIA, которые в соцсетях размещали «безосновательные» данные о связи усиления симптомов коронавируса с «излучениями» от вышек 5G.