Серика-голову приговорили к 19 годам тюрьмы

В Алматы осудили Серика Джаманаева, известного в криминальных кругах как Серик-голова, или Башка. Суд признал Серика-голову виновным и приговорил его 19 годам лишения свободы, передает корреспондент Tengrinews.kz.



По приговору суда, Серик-голова 14 лет пробудет в учреждениях уголовно-исполнительной системы чрезвычайной безопасности. Еще пять лет - в учреждениях полной безопасности.



Напомним, Серик Джаманаев обвинялся в создании ОПГ. По данным прокурора, действия его преступной группы привели по неосторожности к смерти человека.



Серик-голова обвинялся по части 2 статьи 262 УК "Создание и руководство организованной группой, преступной организацией, а равно участие в них", по пункту 1 части 4 статьи 194 УК "Вымогательство, совершенное группой лиц с применением насилия, в особо крупном размере", по части 3 статьи 106 УК "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, которое привело по неосторожности к смерти человека".



Прокурор просил осудить его на 19 лет.



В суде сообщалось, что Джаманаев в 1996 году "коронован" и возведен в преступный статус "вор в законе" в российском городе Сочи криминальными авторитетами.



Серика-башку задержали в феврале 2020 года сотрудники КНБ совместно с МВД. Также взяли шестерых его "подельников". У них были изъяты оружие и крупная сумма денег.