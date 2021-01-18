Врач назвал фактор, повышающий риск заражения коронавирусом на 250 процентов

Руководитель Центра медицины сна МГУ имени М. В. Ломоносова, кандидат медицинских наук Александр Калинкин в эфире радиостанции "Говорит Москва" назвал фактор, повышающий риск заражения коронавирусом. Он заявил, что у людей с недосыпом вероятность подхватить коронавирус выше на 250 процентов, передает Tengrinews.kz.
По его словам, недостаток сна пагубно сказывается на иммунной системе человека.
"Сон и иммунитет - это практически синонимы. При сокращении сна иммунитет резко падает, и вероятность подхватить любую вирусную инфекцию, если человек спит меньше пяти часов, по сравнению с теми, кто спит более семи часов, составляет более чем 250 процентов. Сон очень важен, он обеспечивает наш иммунитет", - пояснил Калинкин.
Врач посоветовал для улучшения качества сна вставать и ложиться в одно и то же время, а также отказаться от будильника. "Мы имеем дело с нормой сна, которая составляет для большинства людей от 7 до 9 часов", - напомнил он.
Калинкин также порекомендовал использовать световые гаджеты, помогающие лучшему пробуждению и регуляции циркадных ритмов.
Напомним, ранее российский врач и телеведущий Александр Мясников в своем Telegram-канале назвал главную ошибку при домашнем лечении коронавируса, которая может привести к летальному исходу. По его словам, к печальным последствиям приводит абсолютное непонимание людьми тактики лечения коронавируса в домашних условиях.
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