«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Понедельник, 18 Января
+7...+6
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 419.54 KZT
  • €1 = 509.2 KZT
  • 1 RUB = 5.72 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Что делать иностранцам, если истекли сроки пребывания в Казахстане

Просмотров:116 Опубликовано: Сегодня, 11:09
Что делать иностранцам, если истекли сроки пребывания в Казахстане
Фото из открытых источников
Что делать иностранцам, находящимся в Казахстане, если у них истекли сроки пребывания, а выехать они не могут из-за пандемии коронавируса, рассказал заместитель председателя Комитета миграционной службы МВД РК Сабыржан Сейтжанов на брифинге, передает zakon.kz.

Он отметил, что с учетом сложившейся обстановки, Межведомственная комиссия по недопущению возникновения и распространения коронавирусной инфекции на территории РК приняла решение, позволяющее легализовать статус временно пребывающих в стране иностранцев и не допустить нарушения законодательства Казахстана.

- Основной акцент сделан на иностранцах, прибывших на воссоединение с семьей, граждан с истекшим сроком действия документов, а также трудовых иммигрантах. - Заместитель председателя Комитета миграционной службы МВД РК Сабыржан Сейтжанов.

- Разрешен выезд иностранцев и лиц без гражданства, у которых сроки действия проездных документов, видов на жительство иностранца, виз РК, разрешений на временное пребывание в РК истекли или истекают до 5 июня 2021 года без привлечения к административной ответственности;
- приостановлено течение сроков самостоятельного исполнения иностранцами и лицами без гражданства решения суда о выдворении, при отсутствии прямого транспортного сообщения (авиа, авто и железнодорожного сообщений, а также в пешем порядке) со страной их гражданства или постоянного проживания и разрешенного транзитного проезда.
- до 5 июня 2021 года продлеваются сроки пребывания (визы, разрешения на временное проживание) иностранцам:

- имеющим разрешение на осуществление трудовой деятельности или справку о соответствии квалификации для самостоятельного трудоустройства, выданное местным исполнительным органом. Виза, разрешение на временное проживание выдается без учета требований к заявленной цели визита иностранца или лица без гражданства;
- находящимся на территории РК с целью воссоединения семьи и не имеющим возможности представить документы из страны гражданства. Виза выдается без учета требований к заявленной цели визита иностранца или лица без гражданства;
- обратившимся с заявлением о выдаче-продлении, переоформлении разрешения трудовому иммигранту, оформление осуществляется без учета требований п.2 ст.43-1 закона "О миграции населения" (Максимальный срок непрерывного временного проживания трудового иммигранта в Казахстане не может превышать 12 месяцев.

В этой связи иностранным гражданам, находящимся в Республике Казахстан сроки разрешительных документов, которых истекли или истекают, необходимо обратиться в миграционную службу, для своевременного урегулирования своего правового статуса в компетентных органах (встать на учет в миграционной службе, получить трудовой патент, разрешение на временное проживание и т.д.), - отметил Сабыржан Сейтжанов.

Вместе с тем он предупредил, что иностранцы, не урегулировавшие на законных основаниях правой статус с 1 января по 5 июня 2021 года, не освобождаются от правовой ответственности.


Источник: zakon.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика