Что делать иностранцам, если истекли сроки пребывания в Казахстане

Что делать иностранцам, находящимся в Казахстане, если у них истекли сроки пребывания, а выехать они не могут из-за пандемии коронавируса, рассказал заместитель председателя Комитета миграционной службы МВД РК Сабыржан Сейтжанов на брифинге, передает zakon.kz.



Он отметил, что с учетом сложившейся обстановки, Межведомственная комиссия по недопущению возникновения и распространения коронавирусной инфекции на территории РК приняла решение, позволяющее легализовать статус временно пребывающих в стране иностранцев и не допустить нарушения законодательства Казахстана.



- Основной акцент сделан на иностранцах, прибывших на воссоединение с семьей, граждан с истекшим сроком действия документов, а также трудовых иммигрантах. - Заместитель председателя Комитета миграционной службы МВД РК Сабыржан Сейтжанов.



- Разрешен выезд иностранцев и лиц без гражданства, у которых сроки действия проездных документов, видов на жительство иностранца, виз РК, разрешений на временное пребывание в РК истекли или истекают до 5 июня 2021 года без привлечения к административной ответственности;

- приостановлено течение сроков самостоятельного исполнения иностранцами и лицами без гражданства решения суда о выдворении, при отсутствии прямого транспортного сообщения (авиа, авто и железнодорожного сообщений, а также в пешем порядке) со страной их гражданства или постоянного проживания и разрешенного транзитного проезда.

- до 5 июня 2021 года продлеваются сроки пребывания (визы, разрешения на временное проживание) иностранцам:



- имеющим разрешение на осуществление трудовой деятельности или справку о соответствии квалификации для самостоятельного трудоустройства, выданное местным исполнительным органом. Виза, разрешение на временное проживание выдается без учета требований к заявленной цели визита иностранца или лица без гражданства;

- находящимся на территории РК с целью воссоединения семьи и не имеющим возможности представить документы из страны гражданства. Виза выдается без учета требований к заявленной цели визита иностранца или лица без гражданства;

- обратившимся с заявлением о выдаче-продлении, переоформлении разрешения трудовому иммигранту, оформление осуществляется без учета требований п.2 ст.43-1 закона "О миграции населения" (Максимальный срок непрерывного временного проживания трудового иммигранта в Казахстане не может превышать 12 месяцев.



В этой связи иностранным гражданам, находящимся в Республике Казахстан сроки разрешительных документов, которых истекли или истекают, необходимо обратиться в миграционную службу, для своевременного урегулирования своего правового статуса в компетентных органах (встать на учет в миграционной службе, получить трудовой патент, разрешение на временное проживание и т.д.), - отметил Сабыржан Сейтжанов.



Вместе с тем он предупредил, что иностранцы, не урегулировавшие на законных основаниях правой статус с 1 января по 5 июня 2021 года, не освобождаются от правовой ответственности.