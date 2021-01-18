Казахстанцы предупреждают друг друга, что 27 января курс доллара резко изменится

Казахстанцы предупреждают друг друга в соцсетях, что 27 января курс доллара резко изменится. Валюту якобы привяжут к золотому стандарту. На самом деле это утверждение не подтверждается, передает Today.kz со ссылкой на Stopfake.kz.Идею подкрепить каждый напечатанный доллар определенным количеством драгметалла не раз озвучивал Дональд Трамп. Его мнение поддерживала Джуди Шелтон, которая баллотировалась в Совет Федеральной резервной системы. Однако идея изменить систему оценки национальной валюты США и привязать ее к золоту оказалась настолько непопулярной, что члены Сената проголосовали против кандидатуры Шелтон.Многие экономисты сходятся во мнении, что привязка к золотому стандарту не приведет к хорошим последствиям. Напротив, эта мера значительно сократит количество денег в обороте. Колеблющаяся цена золота также отрицательно скажется на валюте США.Стоит отметить, что никаких официальных заявлений об изменении в валютной системе Штатов не было. На сайте Федеральной резервной системы подобных сообщений также нет.Из этого следует, что сообщения о привязке доллара к золотому стандарту 27 января 2021 года ничем не подтверждаются.