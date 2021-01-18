«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Понедельник, 18 Января
+7...+6
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 419.54 KZT
  • €1 = 509.2 KZT
  • 1 RUB = 5.72 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Казахстанцы предупреждают друг друга, что 27 января курс доллара резко изменится

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 12:33
Казахстанцы предупреждают друг друга, что 27 января курс доллара резко изменится
Фото: stopfake.kz
Казахстанцы предупреждают друг друга в соцсетях, что 27 января курс доллара резко изменится. Валюту якобы привяжут к золотому стандарту. На самом деле это утверждение не подтверждается, передает Today.kz со ссылкой на Stopfake.kz.

Идею подкрепить каждый напечатанный доллар определенным количеством драгметалла не раз озвучивал Дональд Трамп. Его мнение поддерживала Джуди Шелтон, которая баллотировалась в Совет Федеральной резервной системы. Однако идея изменить систему оценки национальной валюты США и привязать ее к золоту оказалась настолько непопулярной, что члены Сената проголосовали против кандидатуры Шелтон.

Многие экономисты сходятся во мнении, что привязка к золотому стандарту не приведет к хорошим последствиям. Напротив, эта мера значительно сократит количество денег в обороте. Колеблющаяся цена золота также отрицательно скажется на валюте США.

Стоит отметить, что никаких официальных заявлений об изменении в валютной системе Штатов не было. На сайте Федеральной резервной системы подобных сообщений также нет.

Из этого следует, что сообщения о привязке доллара к золотому стандарту 27 января 2021 года ничем не подтверждаются.

Казахстанцы предупреждают друг друга, что 27 января курс доллара резко изменится


Источник: today.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика