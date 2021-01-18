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В Алматинской области парень повесился после проигрыша в карты полицейским

Просмотров:771 Опубликовано: Сегодня, 15:13
В Алматинской области парень повесился после проигрыша в карты полицейским
Фото из открытых источников
После самоубийства парня в Алматинской области уволены четверо сотрудников полиции, сообщает zakon.kz.

По информации ДП области, ранее они подавали рапорта об увольнении по собственному желанию.

24 декабря 2020 года в Аксуском РОП зарегистрировано уголовное дело по ст. 105 ч.1 УК РК "Доведение до самоубийства". Уголовное дело находится на стадии досудебного расследования, проводятся следственные мероприятия с назначением необходимых экспертиз. Одновременно с уголовным делом, по факту суицида проведено служебное расследование, по результатам которого в действиях сотрудников полиции установлена дискредитация службы. Четверо сотрудников полиции, ранее подававших рапорта об увольнении по собственному желанию, на сегодняшний день уволены из органов внутренних дел по отрицательным мотивам, - добавили в ведомстве.

Также начальник Аксуского РОП будет освобожден от занимаемой должности.

На You-Tube "ТАЛДЫКОРГАНЕЦ" размещено видео с подробностями этой трагедии.


По данным издания, в конце декабря 22-летний житель села Жансугуров играл с полицейскими в карты. После проигрыша молодой парень повесился.

Приблизительно спустя сутки у здания районного акимата собрались взволнованные односельчане (70-80 человек) с просьбой принять меры в отношении сотрудников полиции. На место стягиваются силовики на случай незаконных действий со стороны молодежи. Сейчас идет следствие, возбуждено уголовное дело по статье доведения до самоубийства. Что интересно - эти присутствующие в карточной игре стражи порядка увольняются по собственному желанию, один из них добровольно уходит на пенсию, есть фото копии документа, похожего на приказ. Теперь до друзей и близких умершего, которые собирались в ту ночь у акимата доходят слухи о том, что якобы после того, как уляжется шум, до них доберутся и сделают свое - кого-то привлекут за незаконный митинг, а другого за распространение неверной информации, - говорится в сообщении.


Источник: zakon.kz
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Комментарии ( 2 )

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Daulet201999 (Посетители) Сегодня, 17:26
На пенсию нельзя отправлять только по отрицательному.
 
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G32 (Посетители) Сегодня, 15:15
От полиции действительно больше проблем, чем пользы.
 
 

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