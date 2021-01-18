В Алматинской области парень повесился после проигрыша в карты полицейским

После самоубийства парня в Алматинской области уволены четверо сотрудников полиции, сообщает zakon.kz.По информации ДП области, ранее они подавали рапорта об увольнении по собственному желанию.24 декабря 2020 года в Аксуском РОП зарегистрировано уголовное дело по ст. 105 ч.1 УК РК "Доведение до самоубийства". Уголовное дело находится на стадии досудебного расследования, проводятся следственные мероприятия с назначением необходимых экспертиз. Одновременно с уголовным делом, по факту суицида проведено служебное расследование, по результатам которого в действиях сотрудников полиции установлена дискредитация службы. Четверо сотрудников полиции, ранее подававших рапорта об увольнении по собственному желанию, на сегодняшний день уволены из органов внутренних дел по отрицательным мотивам, - добавили в ведомстве.Также начальник Аксуского РОП будет освобожден от занимаемой должности.На You-Tube "ТАЛДЫКОРГАНЕЦ" размещено видео с подробностями этой трагедии.По данным издания, в конце декабря 22-летний житель села Жансугуров играл с полицейскими в карты. После проигрыша молодой парень повесился.Приблизительно спустя сутки у здания районного акимата собрались взволнованные односельчане (70-80 человек) с просьбой принять меры в отношении сотрудников полиции. На место стягиваются силовики на случай незаконных действий со стороны молодежи. Сейчас идет следствие, возбуждено уголовное дело по статье доведения до самоубийства. Что интересно - эти присутствующие в карточной игре стражи порядка увольняются по собственному желанию, один из них добровольно уходит на пенсию, есть фото копии документа, похожего на приказ. Теперь до друзей и близких умершего, которые собирались в ту ночь у акимата доходят слухи о том, что якобы после того, как уляжется шум, до них доберутся и сделают свое - кого-то привлекут за незаконный митинг, а другого за распространение неверной информации, - говорится в сообщении.