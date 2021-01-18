В Алматы расследуют миллиардные хищения при строительстве ковидного госпиталя

По делу о хищении 3,9 миллиарда тенге при строительстве модульного госпиталя для больных COVID-19 проводится расследование в отношении сотрудника акимата и директора дочернего предприятия BI Group. Напомним, возведение больницы обошлось бюджету в 5,9 миллиарда тенгеАЛМАТЫ, 18 янв — Sputnik. В Алматы по подозрению в хищении бюджетных денег проводится расследование в отношении руководителя управления комфортной городской среды Алматы Сапара Нурашева. Эту информацию Sputnik Казахстан подтвердили в антикоррупционном ведомстве.В акимате Алматы заявили, что Сапар Нурашев в настоящий момент находится на рабочем месте."Информация, публикуемая в соцсетях и на сайтах о задержании руководителя управления комфортной городской среды Алматы Сапара Нурашева, не соответствует действительности. Сапар Нурашев находится на рабочем месте. Касательно проводимой доследственной проверки акимат города готов предоставить всю запрашиваемую информацию и необходимые объяснения", - говорится в официальном комментарии акимата.Кроме того, по этому же делу проходит директор ТОО "Bi-Industrial". В пресс-службе компании позже обещали предоставить подробную информацию.СМИ сообщают, что их подозревают в хищении бюджетных 3,9 миллиарда тенге, или 9,3 миллиона долларов, которые были выделены на строительство модульного инфекционного госпиталя в южной столице.По данным источников, на подозреваемых завели уголовное дело по статье 189 Уголовного кодекса Казахстана "Присвоение или растрата вверенного чужого имущества в особо крупном размере". За это им может грозить лишение свободы на срок от семи до двенадцати лет с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью или без такового.Всего на строительство больницы на 280 коек было выделено 5,9 миллиарда тенге (более 14 миллионов долларов).Сапар Нурашев был назначен на должность руководителя управления комфортной городской среды города Алматы в июне 2020 года. Ранее он был заместителем руководителя.Напомним, глава BI Group Айдын Рахимбаев в конце прошлого года обещал опубликовать open-book (система финансовой отчетности "Открытая книга"). Ранее он утверждал, что компания строит модульные госпитали в Нур-Султане, Алматы и Шымкенте, не получая прибыли.Модульный госпиталь в Алматы был возведен в рекордно короткие сроки - за 18 дней, в разгар эпидемии коронавируса в Казахстане.