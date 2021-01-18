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ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Токаев назначил новых членов правительства

Просмотров:430 Опубликовано: Сегодня, 17:00
Токаев назначил новых членов правительства
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Президент Касым-Жомарт Токаев назначил членов правительства Казахстана, передает Tengrinews.kz со ссылкой на сайт Акорды.

Смаилова Алихана Асхановича - первым заместителем премьер-министра;

Скляра Романа Васильевича - заместителем премьер-министра;

Тугжанова Ералы Лукпановича - заместителем премьер-министра;

Тлеуберди Мухтара Бескенулы - заместителем премьер-министра - министром иностранных дел;

Койшыбаева Галымжана Тельмановича - руководителем Канцелярии премьер-министра;

Ермекбаева Нурлана Байузаковича - министром обороны;

Тургумбаева Ерлана Заманбековича - министром внутренних дел;

Балаеву Аиду Галымовну - министром информации и общественного развития;

Омарова Сапархана Кесикбаевича - министром сельского хозяйства;

Бекетаева Марата Бакытжановича - министром юстиции;

Аймагамбетова Асхата Канатовича - министром образования и науки;

Цоя Алексея Владимировича - министром здравоохранения;

Шапкенова Серика Жамбуловича - министром труда и социальной защиты населения;

Атамкулова Бейбута Бакировича - министром индустрии и инфраструктурного развития;

Жамаубаева Ерулана Кенжебековича - министром финансов;

Раимкулову Актоты Рахматуллаевну - министром культуры и спорта;

Султанова Бахыта Турлыхановича - министром торговли и интеграции;

Ильина Юрия Викторовича - министром по чрезвычайным ситуациям;

Иргалиева Асета Армановича - министром национальной экономики;

Мусина Багдата Батырбековича - министром цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности;

Мирзагалиева Магзума Маратовича - министром экологии, геологии и природных ресурсов;

Ногаева Нурлана Аскаровича - министром энергетики.


Источник: Tengrinews.kz
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Комментарии ( 1 )

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 Daulet201999 (Посетители) Сегодня, 17:22
Цоя оставил хотя сколько было посажено глав врачей. Эх несправедливо это.
 
 

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