Токаев назначил новых членов правительства

Президент Касым-Жомарт Токаев назначил членов правительства Казахстана, передает Tengrinews.kz со ссылкой на сайт Акорды.



Смаилова Алихана Асхановича - первым заместителем премьер-министра;



Скляра Романа Васильевича - заместителем премьер-министра;



Тугжанова Ералы Лукпановича - заместителем премьер-министра;



Тлеуберди Мухтара Бескенулы - заместителем премьер-министра - министром иностранных дел;



Койшыбаева Галымжана Тельмановича - руководителем Канцелярии премьер-министра;



Ермекбаева Нурлана Байузаковича - министром обороны;



Тургумбаева Ерлана Заманбековича - министром внутренних дел;



Балаеву Аиду Галымовну - министром информации и общественного развития;



Омарова Сапархана Кесикбаевича - министром сельского хозяйства;



Бекетаева Марата Бакытжановича - министром юстиции;



Аймагамбетова Асхата Канатовича - министром образования и науки;



Цоя Алексея Владимировича - министром здравоохранения;



Шапкенова Серика Жамбуловича - министром труда и социальной защиты населения;



Атамкулова Бейбута Бакировича - министром индустрии и инфраструктурного развития;



Жамаубаева Ерулана Кенжебековича - министром финансов;



Раимкулову Актоты Рахматуллаевну - министром культуры и спорта;



Султанова Бахыта Турлыхановича - министром торговли и интеграции;



Ильина Юрия Викторовича - министром по чрезвычайным ситуациям;



Иргалиева Асета Армановича - министром национальной экономики;



Мусина Багдата Батырбековича - министром цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности;



Мирзагалиева Магзума Маратовича - министром экологии, геологии и природных ресурсов;



Ногаева Нурлана Аскаровича - министром энергетики.