Дело о младенце в холодильнике: к 18 годам приговорили главврача

В Атырау оглашен приговор по делу об убийстве новорожденного, переедает zakon.kz.



Приговором Специализированного межрайонного суда по уголовным делам Атырауской области бывший руководитель Атырауского областного перинатального центра Куаныш Нысанбаев приговорен к 18 годам лишения свободы, сообщил телеграм-канал Атырау ONLINE.



На скамье подсудимых всего было пять человек: Куаныш Нысанбаев, акушер-гинеколог Аскар Каиржан, врачи-неонатологи Руслан Нурмуханбетов и Дарига Джумабаева, акушерка-медсестра Жамиля Кулбатырова.



Осенью 2019 года роддом в Атырауской области оказался в центре скандала. По версии следствия, главврач и акушер-гинеколог положили в морозильную камеру живого младенца и оставили там умирать. Ребенка ошибочно записали мертворожденным и не стали переделывать документы. Это выяснилось после того, как оперативные службы заподозрили главврача Куаныша Нысанбаева в коррупции.