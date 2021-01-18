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Дело о младенце в холодильнике: к 18 годам приговорили главврача

Просмотров:405 Опубликовано: Сегодня, 17:17
Дело о младенце в холодильнике: к 18 годам приговорили главврача
Фото: Атырау ONLINE
В Атырау оглашен приговор по делу об убийстве новорожденного, переедает zakon.kz.

Приговором Специализированного межрайонного суда по уголовным делам Атырауской области бывший руководитель Атырауского областного перинатального центра Куаныш Нысанбаев приговорен к 18 годам лишения свободы, сообщил телеграм-канал Атырау ONLINE.

На скамье подсудимых всего было пять человек: Куаныш Нысанбаев, акушер-гинеколог Аскар Каиржан, врачи-неонатологи Руслан Нурмуханбетов и Дарига Джумабаева, акушерка-медсестра Жамиля Кулбатырова.

Осенью 2019 года роддом в Атырауской области оказался в центре скандала. По версии следствия, главврач и акушер-гинеколог положили в морозильную камеру живого младенца и оставили там умирать. Ребенка ошибочно записали мертворожденным и не стали переделывать документы. Это выяснилось после того, как оперативные службы заподозрили главврача Куаныша Нысанбаева в коррупции.


Источник: zakon.kz
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Комментарии ( 1 )

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 Daulet201999 (Посетители) Сегодня, 17:20
Только по Удо не выпустили бы.
 
 

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