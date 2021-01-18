На Домбае лавина накрыла горнолыжный курорт

По предварительным данным МЧС, под снегом могут находиться от четырех до 12 человекЛавина сошла на горнолыжный курорт в Карачаево-Черкесии, сообщили РБК в пресс-службе МЧС. Инцидент произошел в районе Домбая у горы Мусса-Ачитара.В момент происшествия на горнолыжной трассе могли находиться от четырех до 12 человек, заявили в ведомстве. По предварительным данным, под лавиной находятся два вагончика проката горнолыжного снаряжения, повреждено кафе.«Проводится обследование тела лавины, работают спасатели», — сообщило МЧС.Источник «Интерфакса» заявил, что среди тех, кто оказался под снегом, есть дети. По его словам, не удается установить связь с порядка 20 людьми.«По предварительной информации, это был принудительный спуск лавины», — сообщил источник ТАСС в экстренных службах. В оперативных службах Карачаевского городского округа агентству сообщили о четырех пострадавших.8 января лавина сошла на горнолыжный комплекс «Гора Отдельная» в Норильске. Погибли три человека, еще двое пострадали. Одного из них с тяжелыми травмами доставили в больницу. Следственный комитет завел уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).