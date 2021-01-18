Навального арестовали на 30 суток

Суд решил заключить российского оппозиционера Алексея Навального под стражу на 30 суток, передает Tengrinews.kz со ссылкой на РИА Новости.



"Алексей Навальный заключен под стражу на 30 суток, до 15 февраля 2021 года", - написал его адвокат Вадим Кобзев в своем Twitter-аккаунте.



Навальный будет ожидать в СИЗО заседания, на котором решат, будет ли его условный срок заменен на реальный. Оно запланировано на 29 января в Симоновском суде Москвы.



Накануне Навального задержали в московском аэропорту Шереметьево по возвращении из Германии, где он проходил лечение после инцидента с предполагаемым отравлением.



После этого его, по данным защиты, отвезли в отдел полиции в Химки - ближайший к Шереметьево крупный город. По данным ФСИН, он задержан за многократные нарушения испытательного срока как условно осужденный.



У Навального есть две условные судимости. Первая, по делу "Кировлеса", связана с растратой более 16 миллионов рублей; вторая, по делу "Ив Роше", - с хищением свыше 30 миллионов рублей. Оппозиционер называет все уголовные дела в его отношении сфабрикованными.



Ранее соратник избранного президента США Джо Байдена Джейк Салливан заявил, что Россия должна немедленно освободить арестованного оппозиционера Алексея Навального.



Официальный представитель МИД России Мария Захарова ответила, что США должны "уважать международное право" и "заняться проблемами в собственной стране".