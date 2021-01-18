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Навального арестовали на 30 суток

Просмотров:383 Опубликовано: Сегодня, 19:13
Навального арестовали на 30 суток
Алексей Навальный. Фото РИА Новости©
Суд решил заключить российского оппозиционера Алексея Навального под стражу на 30 суток, передает Tengrinews.kz со ссылкой на РИА Новости.

"Алексей Навальный заключен под стражу на 30 суток, до 15 февраля 2021 года", - написал его адвокат Вадим Кобзев в своем Twitter-аккаунте.

Навальный будет ожидать в СИЗО заседания, на котором решат, будет ли его условный срок заменен на реальный. Оно запланировано на 29 января в Симоновском суде Москвы.

Накануне Навального задержали в московском аэропорту Шереметьево по возвращении из Германии, где он проходил лечение после инцидента с предполагаемым отравлением.

После этого его, по данным защиты, отвезли в отдел полиции в Химки - ближайший к Шереметьево крупный город. По данным ФСИН, он задержан за многократные нарушения испытательного срока как условно осужденный.

У Навального есть две условные судимости. Первая, по делу "Кировлеса", связана с растратой более 16 миллионов рублей; вторая, по делу "Ив Роше", - с хищением свыше 30 миллионов рублей. Оппозиционер называет все уголовные дела в его отношении сфабрикованными.

Ранее соратник избранного президента США Джо Байдена Джейк Салливан заявил, что Россия должна немедленно освободить арестованного оппозиционера Алексея Навального.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова ответила, что США должны "уважать международное право" и "заняться проблемами в собственной стране".


Источник: Tengrinews.kz
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Комментарии ( 3 )

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Daulet201999 (Посетители) Сегодня, 22:31
Наш убилбы 3мя пулями и сказал бы что это суицид, хотя был и контрольный в голову.
 
-1
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Сергей Владимиров (Посетители) Сегодня, 22:28
Навальный ...это таблетка от плешивого карлика...обнулёныша...как от нашего... beer2
 
-3
  • tolk
  • Aktauskii
  • Сергей Владимиров
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G32 (Посетители) Сегодня, 19:32
У Навального есть две условные судимости. Первая, по делу "Кировлеса", связана с растратой более 16 миллионов рублей; вторая, по делу "Ив Роше", - с хищением свыше 30 миллионов рублей. Оппозиционер называет все уголовные дела в его отношении сфабрикованными.


Если коротко: те, кто ворует миллиардами судят того, кто украл миллионы.

Ни та власть, которая в России сейчас, ни либералы, как Навальный - России не нужны.

Россия должна быть либо абсолютной монархией, либо социалистическим государством с диктатурой пролетариата. Всё остальное - ошибки.

За 30 лет после развала СОЮЗА, деградация прошла по всем странам - его бывшим республикам, по России, естественно ударила сильнее всего. Космос, социальная сфера, экономика, политика, наука, образование - находятся в упадке. Кое как дела обстоят с армией, которая защищает правителей от своего народа, - в остальном - прибитое дно.
 
 

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