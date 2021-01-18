Маленький астанчанин не оставил на морозе бездомного кота

Пользователей Сети умилил мальчик, который подобрал замерзающего кота и даже соорудил ему домик, передает ИА «NewTimes.kz».
Фотографии мальчика с животным появились в Instagram-паблике zhaloby_astana
.
«Хотелось бы рассказать, что этот милый мальчик нес замерзшего и голодного котенка в домик, который он сам построил. Пример многим взрослым людям! Мальчика зовут Давид. Видя такие вещи вокруг, веришь, что все не так плохо, как нам кажется. Давайте пожелаем Давиду оставаться таким же добрым и светлым человеком всю жизнь», — говорится в описании к публикации.
Читатели паблика восхитились поступком ребенка и пожелали ему оставаться человечным.
«Дай Бог тебе здоровья и долгих лет жизни, малыш», «Спасибо родителям Давида», «Многим взрослым надо взять пример с малышей», «Все идет из семьи», — написали пользователи под постом.
Оставьте свой комментарий первым.