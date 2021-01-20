После ареста Навального ФБК выпустил большое расследование о Путине и его дворце под Геленджиком за 100 млрд рублей

Фонд борьбы с коррупцией, основанный Алексеем Навальным, 19 января выпустил масштабное расследование, посвященное Владимиру Путину и его биографии. Одной из главных тем расследования стал дворец в окрестностях Геленджика, строительство которого, по данным ФБК, обошлось в 100 млрд рублей, передает newsru.com.



Текстовая версия расследования была размещена на отдельном сайте, а ролик на YouTube, подготовленный до возвращения Алексея Навального в Россию и его ареста 18 января, длится почти два часа.



"Самый секретный и охраняемый объект в России, без преувеличения. Это не загородный дом, не дача, не резиденция - это целый город, а скорее королевство. Здесь неприступные заборы, свой порт, собственная охрана, церковь, свой пропускной режим, бесполетная зона и даже собственный погранпункт. Это прямо отдельное государство внутри России. И в этом государстве есть единственный и несменяемый царь. Путин", - заявил Навальный.



Речь идет об известной усадьбе недалеко от села Прасковеевка Геленджикского района, расположенной на мысе Идокопас на берегу Черного моря. В 2010 году бизнесмен Сергей Колесников написал открытое письмо тогдашнему президенту Дмитрию Медведеву. В нем утверждалось, что соучредитель дачного кооператива "Озеро" Николай Шамалов построил для Путина жилой комплекс на берегу Черного моря поблизости от Геленджика. Колесников писал, что комплекс занимает площадь в десятки тысяч квадратных метров, а его стоимость составляет 1 млрд долларов. С тех по за объектом закрепилось название "дворец Путина", хотя пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отрицал, что усадьба имеет отношение к Путину.





СМИ писали, что общая площадь усадьбы, принадлежащей компании "Комплекс", составляет 67,9 гектара. В июне 2020 года компания расширила свои причерноморские владения, арендовав расположенный рядом с усадьбой участок леса площадью около 58,5 гектара для охоты и рыбалки на 48 лет. При этом найти сведения о торгах, в ходе которых компания получила право аренды земель, не удалось.







Ранее также сообщалось, что с 2016 года по настоящее время владельцем ООО "Комплекс" является АО "Бином" (ранее фирмой владели офшорные компании). Единственный собственник "Бинома", о котором упоминает система СПАРК, - Александр Пономаренко, полный тезка бывшего владельца "Новороссийского морского торгового порта", который в 2011 сообщил журналистам, что купил усадьбу в Прасковеевке за 350 млн долларов. Тогда он назвал комплекс пансионатом и сообщил, что объект ему продал совладелец банка "Россия" Николай Шамалов, которого считают одним из ближайших друзей Владимира Путина. Его сына Кирилла называли зятем президента, но в 2018 году появилась информация, что брак Кирилла Шамалова с дочерью президента Катериной Тихоновой якобы распался.



Однако в ФБК утверждают, что реальным владельцем дворца был и остается Владимир Путин. "Эта история не знакома никому. Во-первых, вы не представляете истинных размеров этого дворца. Во-вторых, никакой продажи не было. Это юридическая иллюзия - постановка, созданная с помощью нескольких фиктивных сделок и активной кампании в СМИ. Единственный настоящий хозяин этого знаменитого места с самого начала по сегодняшний день - Владимир Владимирович Путин. Ну и в-третьих, заглянув внутрь, вы поймете, что президент России психически нездоров. Он помешался на богатстве и роскоши", - утверждает Навальный.



В расследовании говорится, что на территории комплекса действуют строжайшие меры безопасности, но ФБК с четвертой попытки удалось снять дворец, а также получить его планы и снимки интерьера. По словам Навального, площадь дворца составляет почти 17,7 тыс. квадратных метров, что позволяет назвать его самым большим частным жилым домом в России.



Сейчас на территории комплекса ведутся активные строительные работы, причиной которых Навальный назвал плесень: из-за ошибок при проектировании в здании не работала вентиляция, тек потолок и была высокая влажность. "В общем, решили переделать все. Вообще все. Ободрали стены, ободрали мрамор, вынесли все ценное, буквально выкинули на помойку миллиарды и начали работы заново", - говорится в расследовании.



В ходе этих работ на территории комплекса появилась хоккейная коробка. Также на участке расположены церковь, оранжерея площадью 2,5 тыс. квадратных метров (всего за растениями на территории постоянно следят около сорока садовников), 80-метровый мост для прохода к чайному домику площадью те же 2,5 тыс. квадратных метров, и амфитеатр, который "строится и перестраивается просто непрерывно, годами". На пляж можно попасть через специальный тоннель, проложенный метростроевцами. Навальный уточнил, что из тоннеля также можно попасть в подземную дегустационную комнату с большим окном, из которого открывается прекрасный вид на море.



План и интерьеры дворца



В ФБК также смогли получить план дворца. Их соратникам Навального прислал "один из важных подрядчиков", работавший над обустройством дворца. "Он был настолько ошеломлен и взбешен роскошеством убранства и безумными ценами на мебель, что прислал нам детальный архитектурный план этого объекта. Там есть все - от рисунка узоров на полу до артикулов всех предметов мебели и расстановки розеток", - говорится на сайте с расследованием. Подлинность этих планов подтвердило их сравнение с несколькими фотографиями интерьеров дворца, которые появились в Сети в 2011 году.



Из присланных материалов, которые в ФБК превратили в интерактивные планы этажей и помещений здания, следует, что на цокольном этаже расположены спа-зона, массажная, косметологический кабинет, спа-капсула, парикмахерская, а также большой бассейн, сауны, хаммамы, купели, чаши для купания и аквадискотека. На первом этаже обустроены просторные залы для приема гостей и другие помещения для досуга, включая читальню и музыкальную гостиную. На втором этаже находятся многочисленные гостевые спальни, хозяйская спальня, зимний сад и несколько комнат для отдыха.



Все помещения в здании обставлены роскошной мебелью. Так, стоимость самого дорогого стола во дворце в ФБК оценили в 4,2 млн рублей.



Отдельно в расследовании упоминается, что во дворце есть собственный театр, бар, и "кальянная", в которой нет окон, но есть сцена, гримерная, софиты, а еще "на плане отмечено что-то очень похожее на шест". Кроме того, на планах отмечены казино, зал с танцевальным ковриком, зал с игровыми автоматами и комната, в которой построен огромный трек для электрических машинок.



"Проблема этого дворца, как вы понимаете, вовсе не в плохом вкусе владельца. Ну да, страшновато доверять управление страной тому, кто так явно двинулся на роскоши, - но, в конце концов, нет ничего преступного в том, что кому-то нравятся лепнина и позолота. Конечно, трудно понять, зачем одному человеку 47 диванов, но у каждого свои причуды. Проблема в том, на чьи деньги были куплены все эти диваны, построены эти бассейны, "кальянные" и аквадискотеки", - считает Навальный.



Навальный отметил, что площадь участка под огромным дворцовым комплексом составляет 68 гектаров, однако на самом деле территория дворца примерно в 100 раз больше, поскольку прилегающий участок площадью 7 тыс. гектаров принадлежит ФСБ, а в сентябре прошлого года его целиком передали фирме "Комплекс". Целью этой операции Навальный назвал "создание чего-то типа буфера вокруг дворца Путина". По словам оппозиционера по площади вся территория комплекса в 39 раз превышает площадь княжества Монако.