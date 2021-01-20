В Египте нашли древний папирус «Книги мертвых» и сотни других артефактов

VIDEO: Egypt unveils ancient treasures found at the Saqqara archaeological site near Cairo, including sarcophagi over 3,000 years old. Saqqara is a vast necropolis of the ancient Egyptian capital of Memphis, a UNESCO World Heritage Site home to more than a dozen pyramids pic.twitter.com/6p1XHGJrPH — AFP News Agency (@AFP) January 18, 2021

Древняя Саккара изобилует сокровищами древности.Древние саркофаги, статуи, игрушки, погребальные маски и другие артефакты, включая папирус из Книги мертвых, были обнаружены при раскопках некрополя в Саккаре, в 30 километрах к югу от Каира. По оценкам экспертов, находкам около четырех тысяч лет.Министерство туризма и древностей Египта объявило, что саркофаги были найдены в 22 могильных валах на глубине от 10 до 12 метров.Среди находок оказался четырехметровый свиток папируса из «Книги мертвых». Древние египтяне верили, что гимны и тексты из Книги мертвых помогают недавно усопшему идти через подземный мир.По словам знаменитого египтолога Захи Хавасса, находки относятся к Шестой династии, правившей Египтом с 2323 года до нашей эры до 2150 года до н. э. Более 50 деревянных гробов, относящихся к последующему «Новому царству», между 1570 и 1069 гг. до н. э., также были открыты в воскресенье.Он также полагает, что артефакты помогут вернуть в Египет туристов, которые почти перестали приезжать из-за пандемии. В стране и раньше стимулировали турсектор с помощью новых археологических находок. Позже в этом году власти планируют открыть Большой Египетский музей, также известный как Музей Гизы.Ранее раскопки в Саккаре были сосредоточены на ступенчатой пирамиде Джосера — одной из первых в Древнем Египте. Министр древностей Египта Халед аль-Анани отмечает, что «находки Саккары еще не исчерпаны».В 2020 году в Саккаре нашли более сотни саркофагов возрастом около 2500 лет. Саккара 3000 лет назад активно использовалась для захоронений и была главным некрополем Мемфиса — столицы Древнего Египта. Сейчас она относится к объектам Всемирного наследия ЮНЕСКО.