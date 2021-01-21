Рост заболевания COVID-19 продолжается в Казахстане

Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу с положительным результатом ПЦР-теста на 20 января в Казахстане, сообщает zakon.kz.
За прошедшие сутки зарегистрированы 1180 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.
Всего в стране подтверждено 172 412 случаев, из них:
в городе Алматы - 20 750 (+115), в городе Нур-Султан - 20 579 (+237), в ВКО - 19 669 (+31), в Атырауской области - 15 186 (+82), в Карагандинской области - 12 991 (+71), в Павлодарской области - 11 014 (+140), в ЗКО – 10 085 (+55), в СКО - 9787 (+78), в Костанайской области - 8878 (+67), в Акмолинской области - 8690 (+132), в Алматинской области - 8459 (+82), в городе Шымкент - 5757 (+14), в Жамбылской области - 5342 (+25), в Туркестанской области - 3946 (+18), в Мангистауской области - 3922 (+17), в Актюбинской области - 3851 (+10), в Кызылординской области - 3506 (+6).
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