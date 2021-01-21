Рост заболевания COVID-19 продолжается в Казахстане

Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу с положительным результатом ПЦР-теста на 20 января в Казахстане, сообщает zakon.kz.



За прошедшие сутки зарегистрированы 1180 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.



Всего в стране подтверждено 172 412 случаев, из них:



в городе Алматы - 20 750 (+115),

в городе Нур-Султан - 20 579 (+237),

в ВКО - 19 669 (+31),

в Атырауской области - 15 186 (+82),

в Карагандинской области - 12 991 (+71),

в Павлодарской области - 11 014 (+140),

в ЗКО – 10 085 (+55),

в СКО - 9787 (+78),

в Костанайской области - 8878 (+67),

в Акмолинской области - 8690 (+132),

в Алматинской области - 8459 (+82),

в городе Шымкент - 5757 (+14),

в Жамбылской области - 5342 (+25),

в Туркестанской области - 3946 (+18),

в Мангистауской области - 3922 (+17),

в Актюбинской области - 3851 (+10),

в Кызылординской области - 3506 (+6).