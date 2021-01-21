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Журналисты нашли человека, побывавшего внутри "дворца Путина"

Просмотров:755 Опубликовано: Сегодня, 08:10
Журналисты нашли человека, побывавшего внутри "дворца Путина"
© Алексей Навальный/youtube
Российский эколог и активист, исполнительный директор АНО "Гражданская инициатива против экопреступности" Дмитрий Шевченко в интервью Deutsche Welle рассказал, как он смог попасть внутрь "дворца Путина" у мыса Идокопас в Краснодарском крае, сообщает Tengrinews.kz.

По словам Шевченко, активисты начали наблюдать за объектом с 2004-2005 годов, когда стало известно, что на мысе намечается стройка.

"В 2011 году я со своим коллегой Суреном Газаряном, а также с журналисткой газеты "Собеседник" Риммой Ахмировой и активисткой Екатериной Соловьевой решили посмотреть, что вообще там происходит. На тот момент, надо признать, никакой особой охраны у этого объекта не было. Шла активная фаза строительства. Заехать получилось со стороны села Прасковеевка.

Заехали по дороге через контрольно-пропускной пункт, нигде не прятались, да и шлагбаум был открыт. Приехали прямо к главному зданию, чуть ли не к месту, которое показано в фильме Алексея Навального: большой портал, ворота, двуглавый орел. Поначалу на нас даже не обращали внимания. Рабочие ходили, занимались своими делами, не задавали никому лишних вопросов.

Но когда нас увидели сотрудники федеральной службы охраны (ФСО), начался переполох. Тут же заставили прекратить съемку. К счастью, флеш-карту с кадрами, которые я успел снять, я спрятал в ботинок. Благодаря этому хоть что-то осталось после нашей поездки. Это единственные фотографии, которые были получены не рабочими стройки.

После этого с нами не знали, что делать. Прибежали два фсошника, которые не скрывали свою принадлежность к этой службе. Они вызвали полицию и зачем-то пограничный наряд. Прибежало большое количество сотрудников частного охранного предприятия, которые просто внаглую, уже на глазах полиции у нас отобрали личные вещи. Вскрыли нашу машину, а все вещи на наших глазах унесли во дворец, в это серое здание", - рассказал собеседник издания.

"Мы увидели практически всю основную территорию. Посмотрели главный вход во дворец, обошли вокруг, зашли со стороны моря. Причем я обратил внимание, что если около главного входа лес был полностью вырублен и там разбили уже декоративный парк, то со стороны моря лес не трогали. Насколько я понял, была задача, чтобы с воды главное здание не было видно вообще. С этим они справились.

Кроме того, я поднялся и зашел в одно из помещений, которое в фильме Навального указано как "аквадискотека". Тогда показалось, что это какой-то фонтан. Он через небольшой проходик соединялся с бассейном. Также заглянули во внутренний дворик - ворота были закрыты, но можно было увидеть, что там происходит", - продолжил экоактивист.

Шевченко вспоминает, что от дворца Путина полиция увезла их в отдел села Дивноморское. Там они написали объяснительную.

"Причем человек, который руководил спецоперацией на даче Путина, написал заявление, мол, у него был похищен или потерян телефон. Мы тоже написали свое заявление, что нас ограбили. А на следующее утро позвонил участковый из села Дивноморское и сказал, что наши вещи и документы якобы случайно нашли в лесу. Но никакую цифровую технику нам, конечно, не вернули. В общем, дело замяли", - рассказал мужчина.

После 2011 года, по словам активиста, он не заходил на территорию "дворца Путина". "Но мы обследовали то, что возле нее. Например, я наведывался в тот район со стороны пляжа Молоканова щель. Там же перекрыли полностью береговую полосу, и людям это, естественно, не нравилось.

Я сам стал свидетелем того, как пограничники просто зачищают берег от людей, которые отдыхали на пляже дикарями. Заставляют убрать палатки, проверяют у всех документы, заносят в какие-то базы. А потом я узнаю из СМИ, что в районе дворца курсировала путинская яхта "Олимпия". Видимо, там в этот период отдыхал сам Владимир Путин", - сообщил Шевченко.

На вопрос, узнал ли он для себя что-то новое в фильме Навального "Дворец для Путина. История самой большой взятки", активист признался, что да. "Новостью для меня было то, что там построили подземный ледовый дворец. Десять лет назад, когда я побывал на территории, я обратил внимание на мощную линию электропередачи, которая идет к этому объекту. Еще подумал тогда, что ею можно было бы запитать целый металлургический завод", - ответил Шевченко.

"А так сильно нового для нас в расследовании нет. Но надо признать, что это первая попытка систематизировать всю имеющуюся информацию по строительству этого объекта. Коллеги, конечно, большие молодцы, что расследовали все эти цепочки перекрестного финансирования и подставных организаций", - добавил активист.


Источник: Tengrinews.kz
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Комментарии ( 4 )

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saktau (Посетители) Сегодня, 10:06
Навальный будущий президент России даст Бог!!! Вперед Навальный мы с тобой!!!
 
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sake bakeevich (Посетители) Сегодня, 09:47
Глядя на интерьеры "дворца Путина" я могу смело сказать, что их заказчик как минимум нерусский человек. Со вкусами не поспоришь...
 
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Cucu (Посетители) Сегодня, 09:45
Вы вслушайтесь в краснодарском крае,даже не в Лондоне.
 
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  • 618965450
  • ЁмоЁ
 Pluto (Посетители) Сегодня, 09:22
Господа журналисты из Tengrinews.kz вы бы лучше посетили иные дворцы, которые находятся на территории независимого Казахстана, чем обсасывать чужие фейки, у нас родимых найдется не менее интересный материальчик на отечественных олигархов. В Казахстане очень большое поле деятельности в этом направлении, чем копирование новостей из интернета сидя на булках в теплом кресле.
 
 

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