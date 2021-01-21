"Беруны и несуны". Акан Сатаев снял ролик про взяточников

Президент киностудии "Казахфильм", известный режиссер Акан Сатаев снял короткий социальный ролик о взяточниках, передает корреспондент Tengrinews.kz.Видео снято в стиле известной передачи Николая Дроздова "В мире животных" об исследовании животного мира. Как и в передаче, звучит знакомая многим музыкальная заставка и голос диктора, который рассказывает о берунах и несунах. Так автор решил назвать несущих взятку и берущих ее."Перед нами яркий представитель этого вида. Беруны любят тихие места обитания и, как правило, отличаются высоким аппетитом. Они очень жадные и очень осторожные. Могут часами выжидать несунов в укромном месте. А вот типичный несун. Он спешит на встречу к беруну, чтобы передать ворованную добычу в надежде получить еще большую выгоду. По своим повадкам они очень похожи друг на друга", - говорится в озвучке ролика.Весь ролик был снят на мобильный телефон, а бюджет составил 50 тысяч тенге. Главные роли исполнили Талгат Сыдыкбеков и Гайдар Гильманов, озвучил клип Исландер Ильдаров."Мой близкий друг, успешный бизнесмен Гафур Ихсан, как-то придумал шутку про берунов и несунов... В итоге я взял телефон и решил снять на эту тему социальный ролик для антикоррупционного агентства РК", - отметил Сатаев.