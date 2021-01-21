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"Беруны и несуны". Акан Сатаев снял ролик про взяточников

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 12:52
"Беруны и несуны". Акан Сатаев снял ролик про взяточников
Кадр из видео
Президент киностудии "Казахфильм", известный режиссер Акан Сатаев снял короткий социальный ролик о взяточниках, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Видео снято в стиле известной передачи Николая Дроздова "В мире животных" об исследовании животного мира. Как и в передаче, звучит знакомая многим музыкальная заставка и голос диктора, который рассказывает о берунах и несунах. Так автор решил назвать несущих взятку и берущих ее.

"Перед нами яркий представитель этого вида. Беруны любят тихие места обитания и, как правило, отличаются высоким аппетитом. Они очень жадные и очень осторожные. Могут часами выжидать несунов в укромном месте. А вот типичный несун. Он спешит на встречу к беруну, чтобы передать ворованную добычу в надежде получить еще большую выгоду. По своим повадкам они очень похожи друг на друга", - говорится в озвучке ролика.

Весь ролик был снят на мобильный телефон, а бюджет составил 50 тысяч тенге. Главные роли исполнили Талгат Сыдыкбеков и Гайдар Гильманов, озвучил клип Исландер Ильдаров.

"Мой близкий друг, успешный бизнесмен Гафур Ихсан, как-то придумал шутку про берунов и несунов... В итоге я взял телефон и решил снять на эту тему социальный ролик для антикоррупционного агентства РК", - отметил Сатаев.



Источник: Tengrinews.kz
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