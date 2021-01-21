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6-летний ребенок сел за руль и сделал мать двоих детей инвалидом в СКО

Просмотров:138 Опубликовано: Сегодня, 14:12
6-летний ребенок сел за руль и сделал мать двоих детей инвалидом в СКО
Фото из открытых источников
Мальчик за рулем автомобиля наехал на женщину с детьми. В результате ДТП на пляже Дарина Тюгумбаева стала инвалидом. Североказахстанка хочет, чтобы родители виновника ответили за преступление своего ребенка, передает корреспондент Tengrinews.kz.

ДТП произошло в июле 2020 года на берегу реки Ишим в СКО. Тогда семья Дарины Тюгумбаевой была на пляже. Девушка услышала, как один из отдыхающих хвастается, что его ребенок умеет заводить машину.

"Буквально через пару минут после этого я услышала, как завелась машина, что стояла позади нас. За рулем был 6-летний мальчик, который каким-то образом завел машину. Муж даже не успел зайти в воду на тот момент. А я успела только повернуть голову и увидела ехавшую на меня машину, которая была на расстоянии метра. Я не успела сделать абсолютно ничего. И я, и дети остались под авто. Я попала под колеса. Дети каким-то чудом обошлись царапинами на спинах и ногах. А вот мне повезло меньше: машина переехала колесами в области таза и волочила меня дном кузова на расстояние в 3-4 метра, так как мы были на склоне. Я была в шоковом состоянии, думала, что уже умираю", - говорит Дарина Тюгумбаева.

6-летний ребенок сел за руль и сделал мать двоих детей инвалидом в СКО


Врачи диагностировали у 25-летней Дарины множественный перелом таза. Два месяца она лежала, не вставая. Позже ей дали II группу инвалидности. Дети на момент ДТП были в возрасте трех и одного года.

Дарина Тюгумбаева только сейчас предала ситуацию огласке. Это связано с желанием добиться справедливого наказания для родителей ребенка, совершившего наезд на ее семью.



"Сторона обвиняемого даже не попросила прощения по-человечески, а о моральной и материальной помощи и речи нет. Хочу справедливости! Чтобы обвиняемый ответил по всей строгости, что не уследил за своим ребенком, чтобы дело дошло до суда! Неужели каждый ребенок может сесть за руль, сбить человека, и родитель останется безнаказанным?!" - говорит Дарина.

Редакция Tengrinews.kz обратилась в пресс-службу Департамента полиции СКО, специалисты обещали прокомментировать ситуацию позднее.

6-летний ребенок сел за руль и сделал мать двоих детей инвалидом в СКО


Источник: Tengrinews.kz
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