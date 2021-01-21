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С 1 февраля в Казахстане перестанут принимать банкноты "с рукой"

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 16:02
С 1 февраля в Казахстане перестанут принимать банкноты "с рукой"
Фото ©Tengrinews.kz
В Национальном банке Казахстана напомнили, что с 1 февраля 2021 года завершается срок приема и замены банкнот номиналом 2000, 5000 и 10000 тенге образца 2006 года "с рукой", передает Tengrinews.kz.

"После 1 февраля 2021 года филиалы Национального банка перестанут принимать и обменивать банкноты номиналом 2000, 5000 и 10000 тенге образца 2006 года. В этой связи просим граждан до 1 февраля 2021 года обратиться в ближайший филиал для замены указанных банкнот на действующие денежные знаки национальной валюты", - цитирует пресс-служба Нацбанка директора департамента наличного денежного обращения НБК Жомарта Кажмуратова.

Сейчас обмен проводится для физических лиц исключительно в филиалах Нацбанка. По состоянию на 21 января наибольшее количество обращений на замену банкнот поступило от жителей Алматы (23,6 процента), Нур-Султана (9,2 процента ), Шымкента и Туркестанской области (8,5 процента). При этом 42,4 процента всех принятых к обмену купюр приходится на банкноты номиналом 10 000 тенге, далее следуют банкноты номиналом 2 000 тенге (30,6 процента) и 5 000 тенге (27 процентов).

При возникновении вопросов казахстанцев просят обращаться в контакт-центр Национального банка по номеру 1477.

С 1 февраля в Казахстане перестанут принимать банкноты "с рукой"

С 1 февраля в Казахстане перестанут принимать банкноты "с рукой"

С 1 февраля в Казахстане перестанут принимать банкноты "с рукой"


Ранее сообщалось, что Нацбанк продлил обмен банкнот для физических лиц до 1 февраля 2021 года.

Как отметили в пресс-службе, решение о продлении срока было принято в связи с обращениями от населения. Некоторые граждане, по данным НБ, по тем или иным причинам не успели вовремя обменять старые банкноты.


Источник: Tengrinews.kz
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