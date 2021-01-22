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Назван сайт для заявок на снятие пенсионных накоплений

Просмотров:548 Опубликовано: Сегодня, 15:00
Назван сайт для заявок на снятие пенсионных накоплений
Фото из открытых источников
Глава "Отбасы банка" Ляззат Ибрагимова назвала сайт, на котором казахстанцы смогут подать заявки для досрочного снятия пенсионных накоплений, передает корреспондент Tengrinews.kz.

"Наверное, впервые я озвучу название сайта. Это сайт enpf-otbasy.kz. Наша совместная деятельность с ЕНПФ. Объем работы, который мы проделали в течение последнего 2020 года, поэтому в названии мы решили отразить два органа, которые активно взаимодействовали", - сообщила Ибрагимова.

Сейчас на сайте отображается надпись, что сервис начнет работать с 9.00 23 января.
Назван сайт для заявок на снятие пенсионных накоплений


"В принципе сервисы полностью готовы. Как правило, вчера вышли в посланий день, были редакционного характера изменения и мы начали перепроверку всех форм заявлений, которые "вшиты" в портал", - добавила Ибрагимова.

Напомним, платформа по использованию пенсионных накоплений будет доступна 23 января 2021 года в 9.00 по времени города Нур-Султан.

"Отбасы банк"запускает онлайн-платформудля принятия заявок на использование пенсионных накоплений. До подачи заявления нужно иметь действующую ЭЦП с актуальным сроком действия. Отмечается, что "Отбасы банк" не будет снимать комиссию за снятие пенсионных накоплений.

Ранее были опубликованы правила снятия пенсионных накоплений на жилье. Их можно использовать для:

- полного расчета по договорам купли-продажи, приватизации, рассрочки, обмена (мены) жилища, по договорам о долевом участии в жилищном строительстве при наличии гарантии согласно законодательству о долевом участии;
- строительства индивидуального жилого дома, включая приобретение земли;
- внесения первоначального взноса для получения ипотечного жилищного займа;
- получения, частичного или полного погашения задолженности, рефинансирования ипотечного жилищного займа;
- приобретения жилища в рамках финансирования исламским банком;
- частичного или полного погашения задолженности по договорам долгосрочной аренды жилища с правом выкупа.

Правила также гласят: не допускается реализация недвижимого имущества, оформленного в собственность с использованием единовременных пенсионных выплат, в течение пяти лет. Если имущество будет продано, сумму пенсионных выплат придется вернуть. Норма распространяется только на ипотечные жилищные займы с оставшимся сроком погашения более пяти лет и по которым имеется непогашенная задолженность. То есть, если ипотека погашена раньше, мораторий снимается.


Источник: Tengrinews.kz
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