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Макс Бокаев вышел на свободу

Просмотров:141 Опубликовано: Сегодня, 11:01
Макс Бокаев вышел на свободу
Макс Бокаев. Фото: azh.kz
Организатор митингов по земельным вопросам Макс Бокаев вышел на свободу. Как сообщает "Ак Жайык", Макса Бокаев освободили из исправительной колонии в Атырау 4 февраля в 06.00 по местному времени, передает корреспондент Tengrinews.kz.

По данным издания, после встречи с активистами Макс Бокаев отправился "домой, к маме".

Напомним, в ноябре 2016 года активисты Макс Бокаев и Талгат Аян были приговорены к пяти годам лишения. Суд № 2 Атырау признал их виновными в совершении преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 174 "Возбуждение социальной и национальной розни группой лиц по предварительному сговору", пунктом 2 части 4 статьи 274 "Распространение по предварительному сговору группой лиц заведомо ложной информации при проведении публичных мероприятий" и статьей 400 "Нарушение порядка организации и проведения митингов" УК РК.

Также по статье 400 УК РК Макс Бокаев и Талгат Аян приговорены к штрафу в размере 250 месячных расчетных показателей на сумму 530 250 тенге.

В апреле 2018 года Талгату Аяну смягчили наказание. Суд удовлетворил ходатайство активиста о замене неотбытой части наказания в виде лишение свободы ограничением свободы.


Источник: Tengrinews.kz
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