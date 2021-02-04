Открытый гей впервые стал министром в США

Бывший кандидат на выдвижение в президенты от Демократической партии Пит Буттиджич стал министром транспорта в США. Это первый открытый гей на позиции министра в истории страны, передает агентство Associated Press.



Сенат, верхняя палата парламента США, поддержал его кандидатуру, выдвинутую президентом Джо Байденом. Вице-президент Камала Харрис, также боровшаяся с Байденом за позицию кандидата от демократов, принимала у Буттиджича присягу.



За Буттиджича проголосовали 86 конгрессменов, 13 высказались против. Как сообщает агентство, он присягал на Библии, принадлежащей его матери, при этом книгу держал в руках его законный муж Частен.



Ранее сообщалось, что Байден назначит помощником министра здравоохранения медика Рейчел Левайн, рожденную мужчиной. Она таким образом станет первым трансгендером, назначенным на федеральную должность с подтверждением в Сенате.