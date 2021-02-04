Почему есть на ночь все-таки можно

Диетолог объяснил, в каких случаях есть перед сном не вредно, сообщает zakon.kz.
По словам Филиппа Кузьменко, секрет сохранения или даже уменьшения веса кроется в контроле за суточной нормой калорий.
В какое время вы съедите ваш суточный калораж – вообще неважно. Вы можете весь день не есть, а потом на ночь съесть две тысячи калорий. Если вам после этого хорошо, вы ложитесь спать спокойно, спите крепко и просыпаетесь утром бодрым, то на здоровье. Если вам комфортно весь день проходить с чувством сытости, то свой калораж можно равномерно распределить на весь день, – объяснил в интервью радио Sputnik диетолог.
Чтобы узнать свою суточную норму калорий, можно проконсультироваться со специалистом, а вот подбирать режим питания можно исходя из личного опыта.
Это все настолько индивидуально, что какие-то точные цифры будут только путать человека. Он должен сам индивидуально подобрать тот режим питания, который подходит лично ему, – добавил он.
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