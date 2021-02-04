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Как казахстанцы смогут получить пенсию в странах ЕЭАС. Разъяснение

Просмотров:206 Опубликовано: Сегодня, 15:27
Как казахстанцы смогут получить пенсию в странах ЕЭАС. Разъяснение
Фото из открытых источников
В январе этого года вступило в силу Соглашение о пенсионном обеспечении трудящихся государств – членов Евразийского экономического союза. Первый вице-министр Министерства труда и социальной защиты населения РК Акмади Сарбасов ответил на вопросы zakon.kz и разъяснил, как оно будет работать на практике.

- Как граждане РК, живущие или переехавшие в соседние государства могут получить пенсию в этих странах (ЕАЭС) и в каких размерах?

- С момента вступления в силу Соглашения трудящиеся государств - членов ЕАЭС имеют право формировать, сохранять и реализовывать пенсионные права, приобретенные ими в рамках трудовой деятельности в других государствах-членах ЕАЭС и сохранить это право в случае переезда из одной страны в другую (в рамках ЕАЭС).

Каждая страна-участница ЕАЭС будет выплачивать (экспортировать) пенсию трудящемуся за стаж работы, выработанный на ее территории.

Таким образом, пенсии будут выплачиваться тем государством, где трудящийся осуществлял свою деятельность, в том числе и в случае его проживания на территории другого государства-члена ЕАЭС.

- Как и кем определяется порядок назначения пенсии?

- Условия назначения пенсии, а также порядок ее исчисления (расчет размера) пенсии определяются законодательством страны трудоустройства.

К примеру, трудящийся мигрант работал в Российской Федерации, проживает в Казахстане, получает пенсию от России, затем переехал в соседний Кыргызстан, который тоже является участником Соглашения, российская пенсия будет ему выплачиваться теперь в Кыргызстане.

Размер ее не уменьшится при переезде в Кыргызстан, при этом все индексации, предусмотренные для россиян, будут распространяться и на пенсию этого трудящегося мигранта.

Кроме этого, он будет иметь право на все те меры социального и пенсионного обеспечения, которые предусмотрены законодательством страны постоянного проживания.

Если трудящийся мигрант осуществлял трудовую деятельность в двух государствах, он может получать пенсии от этих двух государств, если в трех – от трех государств Евразийского экономического союза.

- Каким образом суммируется стаж работы в таких случаях?

- Как сказано выше, каждая страна-участница ЕАЭС будет выплачивать (экспортировать) пенсию трудящемуся за стаж работы, выработанный на ее территории.
Применительно к Казахстану следует сказать следующее.

Казахстан участвует в Соглашении только в части накопительных пенсий, поэтому для получения от Казахстана накопительной пенсии продолжительность стажа работы трудящегося в Казахстане не имеет значения. Размер накопительной пенсии, как известно, зависит от объема пенсионных накоплений.

При определении же права на пенсию, к примеру, в Российской Федерации будет учитываться стаж работы, приобретенный как до вступления в силу Соглашения, так и приобретенный на территориях стран ЕАЭС после вступления в силу Соглашения.

Но при этом для расчета размера пенсии в РФ будет применим только стаж работы, приобретенный после вступления в силу Соглашения.

- В документе говорится, что с 1 января 2021 года необходимо, чтобы трудящиеся официально оформляли трудовые отношения с работодателями в государствах –членах ЕАЭС, то есть в обязательном порядке своевременно заключали трудовые или гражданско-правовые договоры. О каких гражданско-правовых договорах идет речь?

- В cоответствии со статьей 96 Договора о Евразийском экономическом союзе под трудовой деятельностью понимается деятельность на основании трудового договора или деятельность по выполнению работ (оказанию услуг) на основании гражданско-правового договора, осуществляемая на территории государства трудоустройства в соответствии с законодательством этого государства.

Так, согласно норм пенсионного законодательства РК, обязательные пенсионные взносы удерживаются со всех доходов, в том числе, по договорам гражданско-правового характера, предметом которых является выполнение работ (оказание услуг), заключенным с юридическими лицами.

В этой связи работодатель, привлекший трудящегося из стран ЕАЭС (а именно из Республики Армения, Республики Беларусь, Российской Федерации и Кыргызской Республики) в рамках трудового договора либо гражданско-правового договора обязан с января 2021 года осуществлять регулярное перечисление обязательных пенсионных взносов в размере 10% от ежемесячного дохода трудящегося.

- Может ли гражданин РК получать пенсию в странах ЕАЭС, если он там не работал, а переехал жить уже после выхода на пенсию?

- Нормы Соглашения, ратифицированного 7 декабря 2020 года, касаются только трудящихся мигрантов, то есть лиц, временно находящихся в другой стране по причине осуществления там трудовой деятельности.

Таким образом, на граждан Казахстана, не работавших в странах ЕАЭС до вступления в силу нового Соглашения и переехавших жить туда уже после выхода на пенсию, действие данного Соглашения не распространяется.

Данный вопрос регулируется Соглашением о гарантиях прав граждан государств-участников Содружества Независимых Государств в области пенсионного обеспечения от 13 марта 1992 года, участниками которого являются все государства - члены ЕАЭС.

В соответствии с Соглашением 1992 года пенсионное обеспечение граждан государств-участников Соглашения и членов их семей осуществляется по законодательству государства, на территории которого они проживают.

Назначение пенсий гражданам государств-участников Соглашения 1992г. производится по месту жительства.

Для установления права на пенсию, в том числе пенсий на льготных основаниях и за выслугу лет, гражданам государств-участников Соглашения 1992 г. учитывается трудовой стаж, приобретенный на территории любого из этих государств, а также на территории бывшего СССР за время до вступления в силу Соглашения 1992г.

При переселении пенсионера в пределах государств-участников Соглашения выплата пенсии по прежнему месту жительства прекращается, если пенсия того же вида предусмотрена законодательством государства по новому месту жительства пенсионера.

Размер пенсии пересматривается в соответствии с законодательством государства-участника Соглашения по новому месту жительства пенсионера с соблюдением условий, предусмотренных Соглашением 1992 года.

- В какие органы необходимо обращаться за назначением пенсии, обязательно ли при этом присутствие в РК?

- В Республике Казахстан компетентным органом по реализации Соглашения определен Единый накопительный пенсионный фонд (ЕНПФ).

По всем вопросам назначения пенсионных выплат граждане РК и других государств-членов ЕАЭС должны обращаться непосредственно в ЕНПФ.

Если, к примеру, гражданин РК работал в РФ, то при наступлении права на пенсию по законодательству РФ, ему не обязательно для этого ехать в РФ и подавать заявление и соответствующие документы на назначение пенсии. Достаточно обратиться в компетентный орган страны проживания, т.е. в ЕНПФ.

Такой же механизм подачи заявления при наступлении права на пенсию и в других государствах-членах ЕАЭС.


Источник: zakon.kz
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