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Нарушают ли разделение по цветам и пропуск по QR-коду права казахстанцев

Просмотров:207 Опубликовано: Сегодня, 17:11
Нарушают ли разделение по цветам и пропуск по QR-коду права казахстанцев
Фото из открытых источников
Нарушают ли разделение по цветам и пропуск по QR-коду права казахстанцев, рассказал юрист Аскар Каймаков. Некоторые граждане считают, что новое приложение, разработанное Министерством цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности, которое разделяет посетителей заведений по цветам - красный, желтый, синий, зеленый - и пропускает в ряд заведений только по QR-коду, противоречит Конституции и нарушает права людей на свободное передвижение, передает корреспондент Tengrinews.kz.

По мнению Аскара Каймакова, в нововведении МЦРИАП нет нарушения конституционных прав, о котором пишут некоторые казахстанцы.

"Конституционные права - это право избирать и быть избранным, право на жизнь и так далее. В этих правах людей никто никак не ограничивает, никак не лишает, не ущемляет. Идея этого пилотного проекта в том, что, когда вы хотите посетить заведения, бани, спортзалы, спa-центры, кинотеатры во время ужесточенного карантина, у вас должно быть приложение, где будут присваивать QR-коды разные, и при входе вы сканируете.

Скажем, 100 человек посетили какое-то заведение, потом один из них госпитализируется, у него выходит положительный тест, все, кто с ним был в этот момент, они сразу же получают желтый статус либо красный, пока снова не сдашь ПЦР", - объясняет юрист.

Также Каймаков рассказал, что деление по цветам не считается разжиганием социальной розни.

"Рейтинг не так присваивается, что у тебя больше денег или меньше. Поэтому речи о нарушении закона нет", - считает Каймаков.

При этом юрист считает, что в случае если заведение не допустит посетителя без приложения, то здесь есть нарушение Гражданского кодекса Казахстана.

"У нас есть Гражданский кодекс, где написано, что в случае акцепта публичной оферты вам обязаны предоставить эту услугу либо продать тот товар, который был предложен неограниченному количеству лиц. Если вы пришли, например, в баню, баня предлагает неограниченному кругу лиц свои услуги, и вот законодательного основания для того, чтобы вам отказать в предоставлении этой услуги, не будет, потому что у вас есть такой тест. Либо для всех нужно эту баню закрыть, либо не закрывать ни для кого, вне зависимости от каких-то результатов, это по закону. То есть они нарушают гражданские права, право на получение товаров и услуг", - говорит Аскар Каймаков.

При этом юрист подчеркивает, что Гражданский кодекс был написан до пандемии. Сегодняшние реалии требуют других решений. Юрист видит три варианта выхода из ситуации.

"Первое - это временно вводить какие-то изменения в законодательство. Но это достаточно сложная процедура, это нужно через Парламент пропускать. Либо вводить жесткие ограничения. Тогда никто не будет ходить в заведения. Это удар как по потребителям, так и по бизнесу. И третье - это разрешать всем ходить. Но тогда это будет опасно для здоровья", - делится юрист.

Ранее сообщалось, что казахстанцев разделят по цветам - красный, желтый, синий, зеленый - и будут пускать в ряд заведений только по QR-коду. Цвет человека будет зависеть от того, болеет ли он коронавирусом и есть ли у него ПЦР-тест.

Позже казахстанцы стали писать в соцсетях о том, что приложение нарушает их права.

В пресс-службе МЦРИАП ответили на жалобу.

"Нет, проект не нарушает права, так как приложение является добровольным и ИИН вводится с согласия самого посетителя. Согласно статье 273 Кодекса о здоровье, "предоставление сведений без согласия лица допускается при угрозе распространения заболеваний, представляющих опасность для окружающих", - сообщил пресс-секретарь ведомства Максат Тулегенов.

Максат Тулегенов подчеркнул, что скачивать приложение никто не обязывает.

"Это инструмент для бизнеса, чтобы обезопасить своих посетителей и безопасно продолжать свою деятельность", - объяснил он.


Источник: Tengrinews.kz
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