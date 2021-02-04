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Представлен первый в мире летающий гоночный электромобиль

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 18:52
Представлен первый в мире летающий гоночный электромобиль
Фото:facebook.com/airspeeder
Австралийская компания по производству электромобилей Alauda представила первый в мире электрический летающий гоночный автомобиль, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Daily Mail.

Как сообщают разработчики, электромобили Airspeeder Mk3 первоначально будут управляться дистанционно, однако в конечном итоге предполагается, что пилоты смогут управлять ими уже в 2022 году. Летательный аппарат разрабатывался более трех лет.

По заявлению компании, новый электромобиль имеет электрическую трансмиссию мощностью 96 киловатт и весит 100 килограммов без пилота, что позволяет развивать скорость до 120 километров в час.

Представлен первый в мире летающий гоночный электромобиль


"Во время гонок пилот сможет делать такие же крутые повороты, как в "Формуле-1", но они еще и смогут двигаться по вертикали. Конфигурация машины также добавляет важную меру резервирования и гарантирует, что он сможет безопасно приземлиться и оставаться под контролем в случае отказа винта или аккумуляторной системы", - пояснили разработчики.

На данный момент компания Alauda работает над созданием полной сети из 10 электромобилей с целью участия в первой в истории гонке на электрических летающих автомобилях, которые пройдут в Австралии в 2021 году. Судна производятся командой, состоящей из ведущих имен в аэрокосмической и автомобильной технике, таких как McLaren, Babcock Aviation, Boeing, Jaguar Land Rover, Rolls-Royce и Brabham.

Ранее специалисты успешно протестировали летающий автомобиль в Японии, их коллеги также провели испытания автомобиля-трансформера в Европе.


Источник: Tengrinews.kz
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