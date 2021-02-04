Разработчики "Спутника V" заверили мусульман в халяльности вакцины

НУР-СУЛТАН, 4 фев - Sputnik. Духовное управление мусульман России получило от разработчиков вакцины "Спутник V" сведения о ее составе. По предварительным данным, ничего запрещённого для мусульман в них нет, рассказал РИА Новости зампредседателя ДУМ РФ муфтий Ильдар Аляутдинов.
Ранее мусульмане выражали беспокойство, что в составе вакцины может быть свиной желатин, что сделает столь важный препарат невозможным для употребления верующими.
"Пришёл ответ от разработчиков. Свиного желатина там нет, каких-либо человеческих компонентов (клеточных линий) там тоже нет. По сути своей, на первый взгляд, мы можем сказать, что чего-то запрещённого с точки зрения ислама там нет", - сказал Аляутдинов.
По его словам, разработчикам задали уточняющие вопросы по составу вакцины, и на следующей неделе планируется совместное заседание богословов с представителями научных институтов, занимающихся разработкой вакцин.
"Также на этот счёт мы готовим богословско-правовое заключение - фетву", - пояснил муфтий.
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