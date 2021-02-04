«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Четверг, 04 Февраля
+7...+7
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 421.99 KZT
  • €1 = 505.67 KZT
  • 1 RUB = 5.6 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Разработчики "Спутника V" заверили мусульман в халяльности вакцины

Просмотров:155 Опубликовано: Сегодня, 21:02
Разработчики "Спутника V" заверили мусульман в халяльности вакцины
© Sputnik
НУР-СУЛТАН, 4 фев - Sputnik. Духовное управление мусульман России получило от разработчиков вакцины "Спутник V" сведения о ее составе. По предварительным данным, ничего запрещённого для мусульман в них нет, рассказал РИА Новости зампредседателя ДУМ РФ муфтий Ильдар Аляутдинов.

Ранее мусульмане выражали беспокойство, что в составе вакцины может быть свиной желатин, что сделает столь важный препарат невозможным для употребления верующими.

"Пришёл ответ от разработчиков. Свиного желатина там нет, каких-либо человеческих компонентов (клеточных линий) там тоже нет. По сути своей, на первый взгляд, мы можем сказать, что чего-то запрещённого с точки зрения ислама там нет", - сказал Аляутдинов.

По его словам, разработчикам задали уточняющие вопросы по составу вакцины, и на следующей неделе планируется совместное заседание богословов с представителями научных институтов, занимающихся разработкой вакцин.

"Также на этот счёт мы готовим богословско-правовое заключение - фетву", - пояснил муфтий.


Источник: sputniknews.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика