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Изменилось постановление главного санитарного врача Казахстана

Просмотров:188 Опубликовано: Вчера, 23:04
Изменилось постановление главного санитарного врача Казахстана
Фото Турара Казангапова
Главный государственный санитарный врач Казахстана Ерлан Киясов внес изменения и дополнения в собственное постановление от 25 декабря 2020 года "Об ограничительных карантинных мерах и поэтапном их смягчении". Соответствующий документ опубликован в четверг, 4 февраля, на сайте Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения, сообщает Tengrinews.kz.

Так, согласно постановлению на территории религиозных объектов, находящихся в "красной" или "желтой" зоне, запрещено проводить коллективные мероприятия.

На объектах в "зеленой" зоне разрешено проведение намаза в мечетях (бес намаз), коллективного богослужения при заполняемости до 30 процентов, но не более 100 человек. Также разрешено проведение жұма намаза только в сельской местности, в мечетях мощностью до 150 человек, не более 25 процентов заполняемости.

Проведение мероприятий в отношении лиц, прибывающих авиарейсами из-за рубежа в Казахстан, в следующем порядке:

Все прибывшие лица при пересечении государственной границы Казахстана обязаны представить справку с отрицательным результатом теста на COVID-19 методом ПЦР (на казахском или русском или английском языке), с даты выдачи результата которого прошло не более 3 суток на момент пересечения государственной границы Казахстана, за исключением детей в возрасте до 5 лет при наличии справки у сопровождающих их лиц; правительственных делегаций Республики Казахстан; экипажей авиакомпаний.

Ограничительные меры в отношении лиц, прибывших международными пассажирскими авиарейсами из-за рубежа в Казахстан, проводятся согласно приложению 2 к настоящему постановлению, за исключением правительственных делегаций Республики Казахстан; экипажей авиакомпаний; пассажиры, следующие международным транзитом, не покидают транзитную зону и подлежат проведению ограничительных мер в конечном пункте назначения.

Проведение мероприятий в отношении лиц, прибывающих в Казахстан через пункты пропуска через государственную границу на железнодорожном, морском, речном транспорте и автопереходах, в следующем порядке:

Все прибывшие лица при пересечении государственной границы Казахстана обязаны представить справку с отрицательным результатом теста на COVID-19 методом ПЦР (на казахском или русском или английском языке), с даты выдачи результата которого прошло не более 3 суток на момент пересечения государственной границы Казахстана, за исключением детей в возрасте до 5 лет при наличии справки у сопровождающих их лиц; правительственных делегаций Республики Казахстан; членов локомотивных бригад; лиц, связанных с перевозочной деятельностью на железнодорожном, морском и речном транспорте.

Ограничительные меры в отношении лиц, прибывающих в Казахстан через пункты пропуска через государственную границу на железнодорожном, морском, речном транспорте и автопереходах, проводятся согласно приложению 6 к настоящему постановлению, за исключением правительственных делегаций Республики Казахстан; членов локомотивных бригад; лиц, связанных с перевозочной деятельностью на железнодорожном транспорте.

Более подробно с содержанием документа можно ознакомиться здесь. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.


Источник: Tengrinews.kz
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