Заболевших COVID-19 за последние сутки выявили во всех регионах РК

Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу с положительным результатом ПЦР-теста на 4 февраля в Казахстане, сообщает zakon.kz.
За прошедшие сутки зарегистрированы 1 186 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.
Всего в стране подтверждено 192 825 случаев, из них:
в городе Нур-Султан - 22 763 (+120), в городе Алматы - 22 551 (+112), в ВКО - 20 534 (+64), в Атырауской области - 16 335 (+44), в Павлодарской области - 14 538 (+225), в Карагандинской области - 14 175 (+79), в Акмолинской области - 11 661 (+164), в ЗКО – 11 395 (+88), в СКО - 11 243(+64), в Костанайской области - 10 646 (+83), в Алматинской области - 9 556 (+71), в городе Шымкент - 5 914 (+9), в Жамбылской области - 5 636 (+22), в Туркестанской области - 4 157 (+9), в Мангистауской области - 4 098 (+17), в Актюбинской области - 3 993 (+12), в Кызылординской области - 3 630 (+3).
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Оставьте свой комментарий первым.