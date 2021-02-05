С 13 февраля казахстанцы могут не возить с собой права и техпаспорта

Министр внутренних дел Ерлан Тургумбаев сообщил, что казахстанцы могут не возить с собой права и техпаспорта с 13 февраля, передает zakon.kz.
В декабре 2019 года Президент страны Касым-Жомарт Кемелевич Токаев поднял вопрос о проверке водительских документов через информационные системы, позволив водителям не носить с собой их бумажные варианты, и поручил МВД внести изменения и дополнения в законодательные акты. Новый закон вступает в силу с 13 февраля текущего года, - написал Тургумбаев на своей странице в Facebook.
Он отметил, что ранее в Казахстане за отсутствие одного из водительских документов предусматривалось предупреждение (если впервые) или штраф 5 МРП. Теперь водителям при управлении автомобилем достаточно будет иметь при себе только один документ – удостоверяющий личность.
Выданные в Казахстане водительское удостоверение, техпаспорт, страховой полис, а также документ, подтверждающий прохождение техосмотра, полицейский будет проверять через планшет. А в населенных пунктах и на трассах, где нет доступа к интернету – проверка будет осуществляться по каналам радиосвязи.
Новые нормы не коснутся иностранцев, не имеющих казахстанское водительское удостоверение и управляющих транспортом, не зарегистрированным в Казахстане.
Хочу отметить, что такая же возможность управлять автотранспортом без водительских документов внедрена в таких странах, как Грузия, Украина, Польша, Латвия и Литва, где также были внесены соответствующие изменения в национальные законодательства. Исключение обязанности водителей иметь при себе и предъявлять водительские документы – это еще один шаг, направленный на развитие современной технологичной "сервисной" полиции, - написал министр.
Государство значительно упростило управление транспортом, но водители по-прежнему должны помнить о своей ответственности за безопасность других участников дорожного движения, добавил Тургумбаев.
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