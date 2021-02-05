Казахстанец ограбил банк в Воронеже

Ограбление произошло в июне 2020 года в офисе АО «Альфа Банк» в Воронеже.



По данным следствия, угрожая пневматическим пистолетом и муляжом гранаты, обвиняемый потребовал у менеджеров банка пять миллионов рублей. Кассиры достали из сейфа и сложили в сумку грабителя все находившиеся в сейфе деньги в рублевом, долларовом и евро эквиваленте на общую сумму более 2,8 миллиона рублей. С похищенными деньгами обвиняемый скрылся. Позже его задержали.



38-летний гражданин Казахстана обвиняется в совершении преступления, предусмотренного пунктом «б» части 4 статьи 162 УК РФ (Разбой в особом крупном размере). Санкцией вышеуказанной статьи предусмотрено максимальное наказание до 15 лет лишения свободы. Уголовное дело направлено в суд Воронежа.